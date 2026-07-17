Βραβείο «Ανάπτυξης & Επενδύσεων» για τον Όμιλο Τσέτη στους Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τηστο, παρουσία περισσότερων από 450 ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.Η διάκριση του Ομίλου μας αναγνωρίζει τη σταθερή και δυναμική αναπτυξιακή του πορεία, καθώς και τη διαχρονική στρατηγική του να επενδύει στην επιστημονική έρευνα, την καινοτομία, την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελεί διαχρονικό στρατηγικό πυλώνα του ΟΦΕΤ. Κατά την περίοδο 2025–2026, οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed προχώρησαν στην κατοχύρωση 26 εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πατεντών το 2025 και 22 ακόμη μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παραγωγή καινοτομίας και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής αξίας. Οι κατοχυρώσεις αυτές εκτείνονται σε στρατηγικές διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστημονική γνώση που παράγεται στην Ελλάδα μπορεί να αποκτά διεθνή προστασία και παγκόσμια προοπτική.Παράλληλα, κατά το ακαδημαϊκό έτος, ο Όμιλος χρηματοδότησε, ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας και συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης.Μέσω του, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, απονέμοντας, έχοντας ήδη προκηρύξει, ενώ παράλληλα υποστήριξε δύο ερευνητικά έργα δημόσιων πανεπιστημίων μέσω δωρεών.Η συνολική αυτή στρατηγική του ΟΦΕΤ επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας, με επίκεντρο την επιστήμη, την ενεργό μακροζωία, την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη φαρμακευτική έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων που δημιουργούν αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια υγεία.Τα βραβεία του θεσμούβασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις και παρουσιάζονται στη