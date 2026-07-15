Το efood υποδέχεται τον μεγάλο τελικό με τα «Foodball Party Deals» και προσφορές από -25%



Δεν χρειάζεται να είσαι ο Γκουαρδιόλα για να στήσεις την ιδανική ποδοσφαιρική βραδιά στο σπίτι. Χρειάζεσαι μόνο το efood και το κατάλληλο game plan!

Το efood κατεβαίνει στο γήπεδο από νωρίς. Στους μεγάλους ημιτελικούς που έρχονται, η «ενδεκάδα» των προσφορών παρατάσσεται με τα «Foodball Party Deals». Μέσα από το ειδικό φίλτρο στην εφαρμογή, σε περιμένουν επικά combos και μενού από τα αγαπημένα σου καταστήματα με εκπτώσεις από -25%. Ξέχνα το άγχος της προετοιμασίας, τη μουρμούρα για το ποιος θα πλύνει τα πιάτα ή τις καθυστερήσεις στο ημίχρονο.

Όταν όμως φτάσει η ώρα για τον μεγάλο τελικό, η τακτική αλλάζει και το efood κάνει την απόλυτη κίνηση ματ. Στον μεγάλο αγώνα, το focus μεταφέρεται αποκλειστικά στην πιο «κολασμένη» προσφορά της πόλης, 1+1 Chicken Melt από το Jackaroo! Παραγγέλνεις ένα chicken melt με το απόλυτα τραγανό τηγανητό κοτόπουλο και το πλούσιο λιωμένο τυρί, και το efood σου φέρνει ακόμα ένα εντελώς δωρεάν για να μη χρειαστεί να μοιραστείς ούτε μπουκιά.

Με τη γρήγορη εξυπηρέτηση του efood, η παραγγελία σου θα φτάσει στην πόρτα σου ακριβώς τη στιγμή που πρέπει για να μη χάσεις ούτε φάση.

Το δικό σου game plan για τη νίκη:

Στους Ημιτελικούς: Ανοίγεις το app, επιλέγεις το ειδικό φίλτρο Foodball Party Deals και σκοράρεις προσφορές σε burgers, σουβλάκια και πίτσες με τουλάχιστον -25% έκπτωση.

Στον Μεγάλο Τελικό: Μπαίνεις στην εφαρμογή, βρίσκεις το Jackaroo, επιλέγεις την προσφορά 1+1 Chicken Melt και απολαμβάνεις διπλή street food υπεροχή.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για γαστρονομικά φάουλ. Μπες στο efood, ακολούθησε την τακτική και κάνε την καλύτερη μεταγραφή της σεζόν απευθείας στο τραπέζι σου.