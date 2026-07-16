80 χρόνων έγινε «Ο Μικρός Πρίγκιπας»

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Το 2026 ο «Μικρός Πρίγκιπας», το εμβληματικό έργο του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερί γιορτάζει τα 80 χρόνια. Οκτώ δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, το βιβλίο παραμένει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, πιο επίκαιρο και αγαπητό από ποτέ.Με αφορμή αυτή τη σπουδαία επέτειο, ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποκτά για πρώτη φορά μορφή παιχνιδιού. Το 2026 η Playmobil, ο ιστορικός κατασκευαστής παιχνιδιών, φέρνει τη μαγεία του «Μικρού Πρίγκιπα» στα χέρια παιδιών και συλλεκτών σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο διαχρονικά brands που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.«Αυτή η συνεργασία είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η σύμπραξη ενός brand παιχνιδιών που έχει χαρίσει χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους, με τον Μικρό Πρίγκιπα που συνεχίζει να συγκινεί μέσα από την ιστορία του, είναι βαθιά συμβολική. Για εμάς έχει ανεκτίμητη αξία, καθώς ο Μικρός Πρίγκιπας δημιουργεί διαρκώς γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές, και αυτή η συνεργασία το αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο», δηλώνει ο Thomas Rivière, Brand Manager του The Little Prince και ανιψιός τρίτης γενιάς του Antoine de Saint Exupéry.Γνωστό για την ποιητική αφήγηση και τα εμβληματικά του αποφθέγματα, το έργο μεταδίδει πανανθρώπινες αξίες όπως η φιλία, η αγάπη, η περιέργεια και η ευθύνη. Το χαρακτηριστικό στιλ της Playmobil προσφέρει ένα νέο τρόπο προσέγγισης των ηρώων, των κόσμων και της γοητείας του βιβλίου.«Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι μία από τις πιο συναισθηματικά δυνατές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ. Τα θέματα της αγάπης, της φιλίας και της περιέργειας συνδέονται απόλυτα με την αποστολή της Playmobil να εμπνέει τη δημιουργικότητα και το θαύμα του παιχνιδιού. Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που φέρνουμε αυτόν τον λογοτεχνικό θησαυρό στον κόσμο του παιχνιδιού για πρώτη φορά», αναφέρει ο Bahri Kurter, CEO της Playmobil.Από την πρώτη του έκδοση το 1943, ο «Μικρός Πρίγκιπας» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα και πολυμεταφρασμένα βιβλία στην ιστορία της λογοτεχνίας, με περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και πάνω από 650 μεταφράσεις. Κάθε χρόνο πωλούνται επιπλέον 5 εκατομμύρια αντίτυπα, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του έργου. Μόνο στη Γαλλία έχουν διατεθεί περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα. Παράλληλα, οι επιτυχημένες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές του έργου συνεχίζουν να συστήνουν την ιστορία σε νέες γενιές.Οι εορτασμοί της επετείου το 2026 θα περιλαμβάνουν σειρά εκδηλώσεων, δράσεων και ειδικών εγκαταστάσεων, κυρίως στη Γαλλία, την πολιτιστική πατρίδα του Μικρού Πρίγκιπα.Η νέα φιγούρα Playmobil του Μικρού Πρίγκιπα αποδίδεται με την εμβληματική του ενδυμασία, στέκεται περήφανα πάνω στο αστέρι του και κρατά ένα χάρτινο αεροπλανάκι έτοιμο για απογείωση. Με αυτοκόλλητα και αποσπάσματα από το έργο, ο κάθε χρήστης μπορεί να διακοσμήσει δημιουργικά την κάρτα παιχνιδιού που περιλαμβάνεται. Ένα συλλεκτικό σετ που συνδυάζει τη χαρά του παιχνιδιού, τις παιδικές αναμνήσεις και την έναρξη νέων περιπετειών στον μαγευτικό κόσμο του Μικρού Πρίγκιπα.Περισσότερα σετ θα ακολουθήσουν το 2027.Le Petit Prince®, The Little Prince® © 2026 Licensed by POMASE.