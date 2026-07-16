Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές

Από σήμερα έως τις 31 Αυγούστου, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις των Public, μέλος του Ομίλου Olympia, φέρνουν άπαικτες τιμές και μοναδικές ευκαιρίες σε χιλιάδες προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακές συσκευές, στα καταστήματα Public και “Public + home”, καθώς και στο public.gr