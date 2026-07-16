Η UM πραγματοποίησε την 9η ετήσια Impact Day, ανακαλύπτοντας τον «κρυμμένο» Κηφισό και στηρίζοντας τους ανθρώπους που τον προστατεύουν

Η UM στην Ελλάδα, διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, για 9η συνεχή χρονιά την Impact Day, την παγκόσμια ημέρα εθελοντικής προσφοράς της UM, κατά την οποία τα γραφεία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν μία ημέρα στην έμπρακτη υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος