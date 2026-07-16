Safe Nights – Τα νέα απορροφητικά εσώρουχα ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας για παιδιά

Οι απαιτήσεις της νυχτερινής προστασίας είναι σημαντικά αυξημένες. Η πολύωρη χρήση, οι διαφορετικές στάσεις ύπνου και η αυξημένη πιθανότητα διαρροών καθιστούν απαραίτητη μια λύση ειδικά σχεδιασμένη για τη νύχτα. Παράλληλα, πολλά παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω – ακόμη και έως 10 ετών – μπορεί να παρουσιάζουν περιστασιακή ή συστηματική νυχτερινή ενούρηση. Αν και δεν χρειάζονται πλέον πάνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξακολουθούν να χρειάζονται αξιόπιστη προστασία τη νύχτα. Μια προστασία που δεν θυμίζει βρεφική πάνα, αλλά προσφέρει διακριτικότητα, άνεση, αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.Απαντώντας σε αυτή την πραγματική ανάγκη, η ΜΕΓΑ δημιούργησε τη νέα σειρά Safe Nights: μια ολοκληρωμένη σειρά παιδικών απορροφητικών εσωρούχων ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3 ετών και άνω. Με διαφορετικά μεγέθη και μοντέρνα σχέδια που θυμίζουν τζιν για αγόρια και κορίτσια, προσφέρει ιδανική εφαρμογή και αξιόπιστη προστασία για κάθε παιδί., που εγκλωβίζει αποτελεσματικά την υγρασία στο εσωτερικό.με πλήρη ελαστικότητα στη μέση και στα πόδια, που αγκαλιάζει το σώμα και συμβάλλει στη μείωση των διαρροών, ανεξάρτητα από τη στάση ύπνου., με αποδεδειγμένο περιορισμό των οσμών για έως και 8 ώρες. Σχεδιασμένα με, φιλικά προς το παιδικό δέρμα, για μεγαλύτερη άνεση και διακριτικότητα.: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.