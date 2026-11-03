Διαιτολόγος του Harvard προτείνει την φυτική πρωτεΐνη που «κερδίζει» το τόφου – Έχει 18 γρ. πρωτεΐνης και θυμίζει κρέας

Πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, το παραδοσιακό τρόφιμο από την Ινδονησία κερδίζει έδαφος στη σύγχρονη διατροφή - Μια διαιτολόγος του Harvard εξηγεί τα πλεονεκτήματά του