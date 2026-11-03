Διαιτολόγος του Harvard προτείνει την φυτική πρωτεΐνη που «κερδίζει» το τόφου – Έχει 18 γρ. πρωτεΐνης και θυμίζει κρέας
YGEIAMOU.GR
Πρωτεΐνη Σόγια Τέμπε τόφου

Διαιτολόγος του Harvard προτείνει την φυτική πρωτεΐνη που «κερδίζει» το τόφου – Έχει 18 γρ. πρωτεΐνης και θυμίζει κρέας

Πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, το παραδοσιακό τρόφιμο από την Ινδονησία κερδίζει έδαφος στη σύγχρονη διατροφή - Μια διαιτολόγος του Harvard εξηγεί τα πλεονεκτήματά του

Διαιτολόγος του Harvard προτείνει την φυτική πρωτεΐνη που «κερδίζει» το τόφου – Έχει 18 γρ. πρωτεΐνης και θυμίζει κρέας
Μαρία Κοτοπούλη
Μοιάζει λίγο με το τόφου, προέρχεται και αυτό από τη σόγια, αλλά προσφέρει περισσότερο από διπλάσια πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Το τέμπε μπορεί να μην είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα – με εξαίρεση τους vegan που πίνουν νερό στο όνομά του- ωστόσο αποτελεί εδώ και αιώνες βασικό τρόφιμο της ινδονησιακής κουζίνας και τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει μια θέση στο τραπέζι όσων αναζητούν εναλλακτικές πηγές φυτικής πρωτεΐνης.

Όχι άδικα, αφού μισό φλιτζάνι τέμπε προσφέρει περίπου 18 γραμμάρια πρωτεΐνης, ποσότητα που πλησιάζει τα 24 γραμμάρια που περιέχουν περίπου 85 γραμμάρια στήθους κοτόπουλου.

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Μαρία Κοτοπούλη
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