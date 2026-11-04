Οι Δημοκρατικοί παίρνουν τη Βουλή, ο Χακίμ Τζέφρις ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως πρώτος μαύρος πρόεδρός της

Ο 56χρονος πολιτικός από τη Νέα Υόρκη αναμένεται να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων - Η διαδικασία εκλογής του και η πολιτική του διαδρομή

Δημοκρατικοί αναμένεται να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την εκτίμηση του εκλογικού επιτελείου του CNN, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική εξέλιξη: την ανάδειξη του Χακίμ Τζέφρις ως του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου του συγκεκριμένου νομοθετικού σώματος.



Ο 56χρονος πολιτικός από τη Νέα Υόρκη δεν θα μπορέσει να αναλάβει επισήμως το αξίωμα πριν από τις 3 Ιανουαρίου, όταν θα συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο. Μέχρι τότε, θα χρειαστεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη των νεοεκλεγέντων Δημοκρατικών βουλευτών, τόσο από την προοδευτική όσο και από τη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος.



Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς το κόμμα επιστρέφει στο προσκήνιο της εθνικής πολιτικής σκηνής για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.



Η ταχεία άνοδος στην ηγεσία των Δημοκρατικών

Ο Τζέφρις, ο οποίος μόλις εξασφάλισε την όγδοη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακολούθησε μια ταχεία πορεία ανέλιξης στην κομματική ιεραρχία.



Congressional Black Caucus, την κοινοβουλευτική ομάδα των Αφροαμερικανών μελών του Κογκρέσου.



Ο πολιτικός από τη Νέα Υόρκη έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ιστορική σημασία της εκλογικής του περιφέρειας για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ορισμένες από τις γειτονιές που εκπροσωπεί σήμερα είχαν εκπροσωπηθεί στο παρελθόν από τη Σίρλεϊ Τσίζολμ, την πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που εξελέγη στο αμερικανικό Κογκρέσο.



Κλείσιμο Η ιστορική εκλογή του το 2022 και η αναφορά στη Σίρλεϊ Τσίζολμ

Ο Τζέφρις είχε ήδη γράψει ιστορία το 2022, όταν εξελέγη επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελώντας τον πρώτο Αφροαμερικανό που ανέλαβε την ηγεσία ενός από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα σε οποιοδήποτε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.



Κατά την ανάδειξή του στην ηγεσία των Δημοκρατικών είχε αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική κληρονομιά της Σίρλεϊ Τσίζολμ και άλλων πρωτοπόρων του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.



«Στέκομαι στους ώμους ανθρώπων όπως η Σίρλεϊ Τσίζολμ και τόσων άλλων, καθώς εργαζόμαστε για να προωθήσουμε τα συμφέροντα των καθημερινών Αμερικανών», είχε δηλώσει τότε.



Οιαναμένεται να ανακτήσουν τον έλεγχο τηςτων Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την εκτίμηση του εκλογικού επιτελείου του CNN, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική εξέλιξη: την ανάδειξη τουως του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου του συγκεκριμένου νομοθετικού σώματος.Ο 56χρονος πολιτικός από τηδεν θα μπορέσει να αναλάβει επισήμως το αξίωμα πριν από τις 3 Ιανουαρίου, όταν θα συγκροτηθεί το νέοΜέχρι τότε, θα χρειαστεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη των νεοεκλεγέντων Δημοκρατικών βουλευτών, τόσο από την προοδευτική όσο και από τη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος.Ωστόσο, στο εσωτερικό των Δημοκρατικών επικρατεί η πεποίθηση ότι ο Τζέφρις είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία της, καθώς το κόμμα επιστρέφει στο προσκήνιο της εθνικής πολιτικής σκηνής για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας τουο οποίος μόλις εξασφάλισε την όγδοη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακολούθησε μια ταχεία πορεία ανέλιξης στην κομματική ιεραρχία.Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής απέκτησε σημαντικούς υποστηρικτές τόσο στην ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή όσο και στο ισχυρό, την κοινοβουλευτική ομάδα των Αφροαμερικανών μελών του Κογκρέσου.Ο πολιτικός από τη Νέα Υόρκη έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ιστορική σημασία της εκλογικής του περιφέρειας για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ορισμένες από τις γειτονιές που εκπροσωπεί σήμερα είχαν εκπροσωπηθεί στο παρελθόν από τη Σίρλεϊ Τσίζολμ, την πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που εξελέγη στο αμερικανικό Κογκρέσο.Ο Τζέφρις είχε ήδη γράψει ιστορία το 2022, όταν εξελέγη επικεφαλής τωνστηαποτελώντας τον πρώτο Αφροαμερικανό που ανέλαβε την ηγεσία ενός από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα σε οποιοδήποτε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.Κατά την ανάδειξή του στην ηγεσία τωνείχε αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική κληρονομιά της Σίρλεϊκαι άλλων πρωτοπόρων του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.«Στέκομαι στους ώμους ανθρώπων όπως ηκαι τόσων άλλων, καθώς εργαζόμαστε για να προωθήσουμε τα συμφέροντα των καθημερινών Αμερικανών», είχε δηλώσει τότε.

Μάλιστα, είχε επισημάνει ότι η ψηφοφορία για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε την ημέρα κατά την οποία η Τσίζολμ θα συμπλήρωνε τα 98 της χρόνια.



Πλέον, με τους Δημοκρατικούς να αναμένεται να ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Τζέφρις βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο, καθώς διεκδικεί την προεδρία του σώματος σε μια περίοδο κατά την οποία το Κογκρέσο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υπόλοιπη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.