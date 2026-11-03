Συναγερμός για 4 ανθεκτικά «υπερμικρόβια» – Ποιος μύκητας έχει «καταλάβει» τα ελληνικά νοσοκομεία
Συναγερμός για 4 ανθεκτικά «υπερμικρόβια» – Ποιος μύκητας έχει «καταλάβει» τα ελληνικά νοσοκομεία
Περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια ανθεκτικές λοιμώξεις και 39.000 θάνατοι καταγράφονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ – Τέσσερα παθογόνα βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου του CDC
Μια ολοένα μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία συνιστούν τα λεγόμενα «υπερμικρόβια», δηλαδή βακτήρια και μύκητες που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να επιβιώνουν απέναντι στα φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί για να τα εξουδετερώνουν.
Η νέα έκθεση των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τη μικροβιακή αντοχή αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες: Περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια λοιμώξεις από ανθεκτικά παθογόνα καταγράφονται κάθε χρόνο, ενώ περισσότεροι από 39.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας τους.
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