Συναγερμός για 4 ανθεκτικά «υπερμικρόβια» – Ποιος μύκητας έχει «καταλάβει» τα ελληνικά νοσοκομεία

Μια ολοένα μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία συνιστούν τα λεγόμενα «υπερμικρόβια», δηλαδή βακτήρια και μύκητες που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να επιβιώνουν απέναντι στα φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί για να τα εξουδετερώνουν.



Η νέα έκθεση των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τη μικροβιακή αντοχή αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες: Περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια λοιμώξεις από ανθεκτικά παθογόνα καταγράφονται κάθε χρόνο, ενώ περισσότεροι από 39.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας τους.



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