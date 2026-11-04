Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Βιρτζίνια κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Βιρτζίνια κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση
Οι ψηφοφόροι εγκρίνουν την προστασία της αναπαραγωγικής ελευθερίας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του CNN - Ποιες εξαιρέσεις προβλέπονται για το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
Την έγκριση συνταγματικής τροπολογίας που κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης στην άμβλωση στη Βιρτζίνια προβλέπει το CNN, με την πολιτεία να προστίθεται στις επτά αμερικανικές πολιτείες που έχουν ήδη υιοθετήσει ανάλογα μέτρα προστασίας.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη του εκλογικού τμήματος του CNN, οι ψηφοφόροι της Βιρτζίνια εγκρίνουν την τροποποίηση του πολιτειακού Συντάγματος, προκειμένου να υπάρξει προστασία της αναπαραγωγικής ελευθερίας και περιορισμός της δυνατότητας της νομοθετικής εξουσίας να επιβάλλει σχετικές απαγορεύσεις.
Η τροπολογία απαγορεύει στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας να θεσπίζει νόμους που περιορίζουν τις ατομικές επιλογές σχετικά με την άμβλωση, την αντισύλληψη, την προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, τις θεραπείες γονιμότητας, τον τοκετό και την ιατρική φροντίδα σε περίπτωση αποβολής. Το πολιτειακό Σύνταγμα θα αναγνωρίζει το «θεμελιώδες δικαίωμα στην αναπαραγωγική ελευθερία».
Η τροπολογία επιτρέπει την επιβολή περιορισμών στις αμβλώσεις κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Όμως, προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις όταν κινδυνεύει η υγεία της εγκύου ή όταν το έμβρυο δεν είναι βιώσιμο.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2022 να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade, καταργώντας την ομοσπονδιακή συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση και επιτρέποντας στις πολιτείες να καθορίζουν το δικό τους νομοθετικό πλαίσιο.
Στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, ανάλογες συνταγματικές τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία και στη Νεβάδα και στο Άινταχο.
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