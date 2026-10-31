Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο γυμναστήριο – Μια personal trainer εξηγεί τι μπορεί να κάνει καλύτερα και πού υστερεί



*Γράφει η personal trainer κυρία Σοφία Περδίκη

Η φυσική άσκηση βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα προγράμματα, παρακολουθείται η απόδοση και η εξέλιξη, αξιολογούνται τα δεδομένα και καθοδηγούνται οι ασκούμενοι. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι αν το AI μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Είναι αν μπορεί να προσφέρει την ποιότητα καθοδήγησης που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα και αν η τεχνολογία βελτιώνει πραγματικά την άσκηση ή απλώς την κάνει πιο εύκολα προσβάσιμη.

Η γυμναστική γίνεται πιο εξατομικευμένη και μετρήσιμη

Η αλλαγή δεν είναι θεωρητική. Στην ετήσια έρευνα του American College of Sports Medicine (ACSM) για τις τάσεις του 2025, η φορετή τεχνολογία κατέλαβε την πρώτη θέση, οι εφαρμογές άσκησης τη δεύτερη και η τεχνολογία προπόνησης βάσει δεδομένων την έβδομη. Η έρευνα βασίστηκε σε περίπου 2.000 επαγγελματίες και ερευνητές του χώρου.



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