ΗΠΑ: Τι σημαίνει ο πρώτος θάνατος παιδιού από ιλαρά στη Νέα Υόρκη – Η μεγάλη απειλή επιστροφής της νόσου
ΗΠΑ: Τι σημαίνει ο πρώτος θάνατος παιδιού από ιλαρά στη Νέα Υόρκη – Η μεγάλη απειλή επιστροφής της νόσου
Με 4.852 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέσα στο 2026 και συνεχιζόμενες αλυσίδες μετάδοσης, οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μία κρίσιμη αξιολόγηση του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας – Τι θα κρίνει την απόφαση
Ο θάνατος ενός παιδιού στην κομητεία Lewis της Νέας Υόρκης, ο πρώτος γνωστός θάνατος που συνδέεται με ιλαρά στην Πολιτεία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, έρχεται να υπογραμμίσει με τον πιο δραματικό τρόπο την επιστροφή μίας νόσου που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ότι είχαν αφήσει πίσω τους. Κι ενώ τα κρούσματα αυξάνονται, η χώρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη και με ένα ερώτημα με ιδιαίτερο βάρος για τη δημόσια υγεία: Θα διατηρήσει το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς που κατέχει από το 2000;
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της κομητείας Lewis στις 2 Νοεμβρίου, ο θάνατος του παιδιού συνδέεται με τη συνεχιζόμενη έξαρση της ιλαράς. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ηλικία, φύλο ή εμβολιαστική κατάσταση του παιδιού. Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης είχαν καταγραφεί έως τις 24 Οκτωβρίου 178 κρούσματα μέσα στο 2026, εκ των οποίων 170 εκτός της πόλης της Νέας Υόρκης και οκτώ στην πόλη.
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Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της κομητείας Lewis στις 2 Νοεμβρίου, ο θάνατος του παιδιού συνδέεται με τη συνεχιζόμενη έξαρση της ιλαράς. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ηλικία, φύλο ή εμβολιαστική κατάσταση του παιδιού. Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης είχαν καταγραφεί έως τις 24 Οκτωβρίου 178 κρούσματα μέσα στο 2026, εκ των οποίων 170 εκτός της πόλης της Νέας Υόρκης και οκτώ στην πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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