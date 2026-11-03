Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον ιό RSV έχει τίτλο: «Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου» και ενημερώνει για τον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης στους άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα
Η GSK Ελλάδος παρουσιάζει τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς πρόκειται για έναν αναπνευστικό ιό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους ενήλικες και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
Με κεντρικό μήνυμα «Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου», η εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία που έχουν οι στιγμές της καθημερινότητας για κάθε άνθρωπο: ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους, οι αγαπημένες δραστηριότητες, οι μικρές συνήθειες και όλα όσα συνθέτουν μια ενεργή καθημερινότητα. Μέσα από μια άμεση και ανθρώπινη προσέγγιση, επιδιώκει να φέρει τον RSV πιο κοντά στην καθημερινή συζήτηση και να αναδείξει τη σημασία της έγκυρης, επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με κεντρικό μήνυμα «Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου», η εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία που έχουν οι στιγμές της καθημερινότητας για κάθε άνθρωπο: ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους, οι αγαπημένες δραστηριότητες, οι μικρές συνήθειες και όλα όσα συνθέτουν μια ενεργή καθημερινότητα. Μέσα από μια άμεση και ανθρώπινη προσέγγιση, επιδιώκει να φέρει τον RSV πιο κοντά στην καθημερινή συζήτηση και να αναδείξει τη σημασία της έγκυρης, επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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