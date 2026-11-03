Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον ιό RSV έχει τίτλο: «Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου» και ενημερώνει για τον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης στους άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα