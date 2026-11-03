ESMO 2026: Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την αντιμετώπιση του καρκίνου
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ESMO 2026: Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την αντιμετώπιση του καρκίνου

Από τον καρκίνο του πνεύμονα και του μαστού έως το μελάνωμα και το πρώτο εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA, η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τις σημαντικότερες εξελίξεις από το μεγάλο ευρωπαϊκό συνέδριο Ογκολογίας

ESMO 2026: Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την αντιμετώπιση του καρκίνου
ygeiamou.gr team
Νέα δεδομένα που μπορούν να αλλάξουν τη θεραπευτική πρακτική σε πολλούς τύπους καρκίνου παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου. Μεγάλες διεθνείς μελέτες φάσης III ανέδειξαν ουσιαστικά οφέλη στη συνολική επιβίωση, νέες δυνατότητες πρόληψης των υποτροπών και σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι εξελίξεις στον καρκίνο των πνευμόνων, του στομάχου, του ενδομητρίου και της ουροδόχου κύστης, καθώς και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα μεγάλης μελέτης εξατομικευμένου εμβολίου. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τις πιο σημαντικές μελέτες.

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ygeiamou.gr team
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