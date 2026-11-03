ESMO 2026: Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την αντιμετώπιση του καρκίνου

Από τον καρκίνο του πνεύμονα και του μαστού έως το μελάνωμα και το πρώτο εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA, η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τις σημαντικότερες εξελίξεις από το μεγάλο ευρωπαϊκό συνέδριο Ογκολογίας