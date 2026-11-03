Τριχόπτωση: Μύθοι και αλήθεια για τα συμπληρώματα που χαρίζουν πυκνά μαλλιά – Τι λένε οι ειδικοί

Βιταμίνη D, σίδηρος, βιοτίνη και προβιοτικά υπόσχονται πιο πυκνά και δυνατά μαλλιά. Ποια έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, πότε μπορούν να βοηθήσουν και γιατί η λύση δεν βρίσκεται πάντα σ' ένα συμπλήρωμα;