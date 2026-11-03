Τριχόπτωση: Μύθοι και αλήθεια για τα συμπληρώματα που χαρίζουν πυκνά μαλλιά – Τι λένε οι ειδικοί
Τριχόπτωση: Μύθοι και αλήθεια για τα συμπληρώματα που χαρίζουν πυκνά μαλλιά – Τι λένε οι ειδικοί
Βιταμίνη D, σίδηρος, βιοτίνη και προβιοτικά υπόσχονται πιο πυκνά και δυνατά μαλλιά. Ποια έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, πότε μπορούν να βοηθήσουν και γιατί η λύση δεν βρίσκεται πάντα σ' ένα συμπλήρωμα;
Περισσότερες τρίχες στη βούρτσα, μαλλιά που χάνουν σταδιακά τον όγκο τους, μια χωρίστρα που φαίνεται ολοένα πιο έντονη. Η τριχόπτωση μπορεί να προκαλέσει έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα όταν επιμένει χωρίς προφανή αιτία. Στα ράφια των φαρμακείων και στο διαδίκτυο, δεκάδες συμπληρώματα υπόσχονται να επαναφέρουν την πυκνότητα και τη λάμψη των μαλλιών. Πόσα, όμως, από αυτά μπορούν πράγματι να κάνουν τη διαφορά;
Μιλώντας στη Daily Mail, ειδικοί στη διατροφή και την υγεία των μαλλιών εξηγούν ότι η αποτελεσματικότητα ενός συμπληρώματος εξαρτάται κυρίως από την αιτία της τριχόπτωσης. Η διόρθωση μιας διατροφικής έλλειψης μπορεί να βοηθήσει, αλλά η λήψη επιπλέον βιταμινών δε σημαίνει απαραίτητα ταχύτερη ανάπτυξη των μαλλιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μιλώντας στη Daily Mail, ειδικοί στη διατροφή και την υγεία των μαλλιών εξηγούν ότι η αποτελεσματικότητα ενός συμπληρώματος εξαρτάται κυρίως από την αιτία της τριχόπτωσης. Η διόρθωση μιας διατροφικής έλλειψης μπορεί να βοηθήσει, αλλά η λήψη επιπλέον βιταμινών δε σημαίνει απαραίτητα ταχύτερη ανάπτυξη των μαλλιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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