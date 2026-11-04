Ιστορική νίκη της Κίσα Λανς Μπότομς στην Τζόρτζια, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Ατλάντα Κίσα Λανς Μπότομς

Ιστορική νίκη της Κίσα Λανς Μπότομς στην Τζόρτζια, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στις ΗΠΑ


Η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου Ρικ Τζάκσον - Πρώτη νίκη των Δημοκρατικών στην πολιτεία έπειτα από 25 χρόνια

Ιστορική νίκη της Κίσα Λανς Μπότομς στην Τζόρτζια, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στις ΗΠΑ
Μια ιστορική νίκη κατέγραψε η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς στην Τζόρτζια, καθώς έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας.

Η 56χρονη πρώην δήμαρχος της Ατλάντα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον. Πέραν της δικής της ιστορικής νίκης, εξασφάλισε και την πρώτη νίκη των Δημοκρατικών στην πολιτεία της Τζόρτζια έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια.

Η νίκη της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τζόρτζια είναι μια πολιτεία με βαθύ παρελθόν φυλετικών διακρίσεων και σημαντική θέση στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Η επικράτησή της δείχνει τη μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών στην Τζόρτζια. Η πολιτεία ήταν παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών και πλέον έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας, η Μπότομς επέλεξε να αντιπαρατεθεί ευθέως με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κερδίσει την πολιτεία στις προεδρικές εκλογές του 2024. Στο στόχαστρό της μπήκε η ακρίβεια, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και ο πόλεμος στο Ιράν. Έμφαση έδωσε και στην προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων.

Οι επικρίσεις στον δήμο της Ατλάντα


Η νίκη της δεν θεωρούνταν δεδομένη, καθώς η θητεία της στον δήμο της Ατλάντα, από το 2018 έως το 2022, είχε συνοδευτεί από επικρίσεις για την αύξηση της εγκληματικότητας και τη μείωση της δημοτικότητάς της.

Ωστόσο, κατάφερε να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών και στη συνέχεια να νικήσει τον Τζάκσον, ο οποίος διέθεσε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για την προεκλογική του εκστρατεία.

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