Στα 23 του ο Μιχάλης κατέρρευσε μπροστά στη γιαγιά του – Η πάθησή του οδήγησε στον «έξυπνο βοηθό του Ιπποκράτη» για τη διάγνωση καρδιοπαθειών

Στα 23 του χρόνια, ο Μιχάλης Γρίβας δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η καρδιά του δεν λειτουργoύσε φυσιολογικά. Ως παιδί, οι εξετάσεις του ήταν τέλειες και δεν είχε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μέχρι που ένα μεσημέρι στη Λιβαδειά, στον τόπο που μεγάλωσε, κατέρρευσε.



Είχε πάει να επισκεφτεί τη γιαγιά του. Μόλις είχαν φάει και συζητούσαν για τη φοιτητική ζωή του στην Πάτρα, όπου σπούδαζε τότε Πληροφορική. Ξαφνικά, ένιωσε ολόκληρη την αριστερή πλευρά του σώματός του να μουδιάζει. Η καρδιά του άρχισε να χτυπά δυνατά και η όρασή του θόλωσε. «Η γιαγιά μου κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για να μην την ανησυχήσω, της είπα ότι είμαι μια χαρά και ότι θα πάω να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Από τη στιγμή που γύρισα, δεν θυμάμαι τίποτα. Έπεσα κάτω». Στο σπίτι έπειτα ήρθε ο πατέρας του και κατάφερε να τον ξυπνήσει. «Μιχάλη, νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει», του είπε ο πατέρας του, αφού πέρασαν τα δύσκολα.



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