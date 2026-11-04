Συνελήφθη δραπέτης ισοβίτης μετά από 9 ημέρες καταδίωξης στο Τενεσί: Είχε κρύψει το πτώμα συναδέλφου του κάτω από το σπίτι του
ΚΟΣΜΟΣ
Τενεσί Δραπέτης Σύλληψη Δολοφονία

Συνελήφθη δραπέτης ισοβίτης μετά από 9 ημέρες καταδίωξης στο Τενεσί: Είχε κρύψει το πτώμα συναδέλφου του κάτω από το σπίτι του

Ο 28χρονος εντοπίστηκε μέσω κλεμμένου οχήματος και συνελήφθη χωρίς αντίσταση – Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν τρία κλεμμένα όπλα

Συνελήφθη δραπέτης ισοβίτης μετά από 9 ημέρες καταδίωξης στο Τενεσί: Είχε κρύψει το πτώμα συναδέλφου του κάτω από το σπίτι του
Στα χέρια των αμερικανικών αρχών έπεσε ο 28χρονος Τζέικομπ Άλεν Μόρλεϊ, καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία συναδέλφου του, ο οποίος είχε δραπετεύσει από φυλακή του Τενεσί και παρέμενε ασύλληπτος για περισσότερες από εννέα ημέρες. Ο δραπέτης συνελήφθη την Τρίτη (3/11) στο Μιζούρι, έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Μόρλεϊ είχε αποδράσει στις 25 Οκτωβρίου από το σωφρονιστικό συγκρότημα Northwest Correctional Complex, στην πόλη Τίπτονβιλ του Τενεσί, περίπου 145 χιλιόμετρα βόρεια του Μέμφις. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να περνά τον φράχτη της φυλακής, φορώντας ακόμη τη στολή του κρατουμένου, περίπου στις 23:30 το βράδυ.

Λίγες ώρες αργότερα έκλεψε ένα φορτηγό από κοντινή αγροτική εγκατάσταση και εξαφανίστηκε, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε περισσότερες από μία αμερικανικές πολιτείες.

Πώς εντοπίστηκε μέσω κλεμμένου φορτηγού

Σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών του Τενεσί (TBI), καθοριστική για τον εντοπισμό του 28χρονου αποδείχθηκε πληροφορία που έφτασε στις αρχές και τον τοποθετούσε σε ακίνητο στην πολιτεία του Ιλινόι.

Από το συγκεκριμένο σημείο είχε κλαπεί ακόμη ένα φορτηγό, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να αναζητήσουν το όχημα μέσω συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι κάμερες κατέγραψαν το φορτηγό να κινείται στο Μιζούρι και οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την παρακολούθησή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, το οποίο παρακολουθούσε την πορεία του υπόπτου.

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Ο Μόρλεϊ κατευθύνθηκε προς την κομητεία Κάρολ, όπου προσπάθησε να βγει από τον δρόμο, αλλά το όχημά του κόλλησε στη λάσπη.

Στις 11:34 το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων του Μιζούρι τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Κατά την έρευνα στο φορτηγό εντοπίστηκαν τρία πυροβόλα όπλα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για δύο τουφέκια και μία καραμπίνα.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά τη σύλληψή του έδειχναν τον 28χρονο με χειροπέδες, συνοδευόμενο από αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή.



Η δολοφονία του συναδέλφου του και το πτώμα κάτω από το σπίτι

Ο Μόρλεϊ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του Κόντι Μπέρτσφιλντ το 2022, με τον οποίο εργαζόταν στην ίδια εταιρεία κατασκευής ξύλινων παλετών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα της κομητείας Κάρτερ του Τενεσί, η σορός του θύματος βρέθηκε μέσα σε μεταλλικό κουτί, κρυμμένο κάτω από το σπίτι του δράστη.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Μπέρτσφιλντ πέθανε από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι κάλυκες που εντοπίστηκαν συνδέθηκαν με όπλο που βρέθηκε στην κατοικία του Μόρλεϊ.

Η αδελφή του θύματος είχε αποκαλύψει κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει φιλική σχέση, καθώς ο Μπέρτσφιλντ είχε αναλάβει την εκπαίδευση του Μόρλεϊ στην επιχείρηση όπου εργάζονταν.

Ο 28χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αλλά και για φθορά ξένης περιουσίας, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, διακεκριμένη διάρρηξη και διαφυγή από τη σύλληψη.

Η ποινή του επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2025, ενώ αίτημά του για νέα δίκη απορρίφθηκε τον Μάιο του 2026.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που ο Μόρλεϊ κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές σε περισσότερες από μία πολιτείες. Το 2022, η σύλληψή του για τη δολοφονία είχε προηγουμένως εξελιχθεί σε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη Βόρεια Καρολίνα.



Η επικήρυξη των 17.500 δολαρίων

Μετά την απόδρασή του, ο Μόρλεϊ προστέθηκε στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων προσώπων του Γραφείου Ερευνών του Τενεσί.

Αρχικά προσφέρθηκε αμοιβή έως 2.500 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, ενώ στη συνέχεια το συνολικό ποσό αυξήθηκε, φτάνοντας έως τα 17.500 δολάρια.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες από πολίτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν εάν καταβλήθηκε τελικά η αμοιβή.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, αστυνομικοί από το Κάνσας Σίτι και το Ιντιπέντενς, το FBI, η Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών (US Marshals Service) και η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια των φυλακών

Η απόδραση του 28χρονου έφερε ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα ασφαλείας του σωφρονιστικού συγκροτήματος Northwest Correctional Complex.

Η φυλακή, η οποία φιλοξενεί άνδρες κρατουμένους διαφορετικών βαθμίδων ασφαλείας, από χαμηλής έως υψίστης, έχει δυνατότητα κράτησης έως 1.776 ατόμων.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά βίας στο εσωτερικό της, ενώ τον Ιούλιο σώμα ενόρκων απήγγειλε δεκάδες κατηγορίες που αφορούσαν επιθέσεις εναντίον σωφρονιστικών υπαλλήλων και τις δολοφονίες πέντε κρατουμένων.

Η απόδραση του Μόρλεϊ προκάλεσε νέα ερωτήματα για την επιτήρηση των κρατουμένων και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας, καθώς ο καταδικασμένος δολοφόνος κατάφερε να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις και να διαφύγει με κλεμμένο όχημα.

Η σύλληψή του στο Μιζούρι έβαλε τέλος στην πολυήμερη αναζήτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις κινήσεις του κατά το διάστημα που παρέμενε ασύλληπτος.

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