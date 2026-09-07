Υπέρταση: Όσπρια και σόγια βάζουν φρένο στις τιμές της πίεσης – Βάλτε τα στο πιάτο σας
Υπέρταση: Όσπρια και σόγια βάζουν φρένο στις τιμές της πίεσης – Βάλτε τα στο πιάτο σας
Είναι οικονομικά, ευρέως διαθέσιμα και πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και μαγνήσιο. Τώρα, μεγάλη ανάλυση τα συνδέει με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία
Φασόλια, φακές, ρεβίθια και τόφου ενδέχεται να λειτουργούν προστατευτικά για τον οργανισμό, θωρακίζοντάς τον από τον κίνδυνο υπέρτασης, όπως υποστηρίζει μια εκτενής ανάλυση που δημοσιεύεται στο BMJ Nutrition, Prevention & Health. Η μελέτη διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα όσπρια είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης, ενώ η μείωση έφτανε το 19% για όσους κατανάλωναν υψηλές ποσότητες προϊόντων σόγιας.
Τα ευρήματα έρχονται σε μια εποχή που η υπέρταση δημιουργεί τεράστιο υγειονομικό βάρος, επηρεάζοντας περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και αποτελώντας σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με την πάθηση υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 1990 και 2019, φτάνοντας από 648 εκατομμύρια σε περισσότερα από 1,28 δισεκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα έρχονται σε μια εποχή που η υπέρταση δημιουργεί τεράστιο υγειονομικό βάρος, επηρεάζοντας περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και αποτελώντας σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με την πάθηση υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 1990 και 2019, φτάνοντας από 648 εκατομμύρια σε περισσότερα από 1,28 δισεκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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