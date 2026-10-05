Η ενέργειά σας πέφτει μαζί με τη θερμοκρασία; 7 αλλαγές στη διατροφή που βοηθούν
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Κόπωση Ενέργεια

Η ενέργειά σας πέφτει μαζί με τη θερμοκρασία; 7 αλλαγές στη διατροφή που βοηθούν

Οι μικρότερες ημέρες και η πτώση της θερμοκρασίας φέρνουν συχνά μαζί τους τη γνωστή «φθινοπωρινή κόπωση» - Μια γιατρός προτείνει 7 απλές αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητα για πιο σταθερή ενέργεια

Η ενέργειά σας πέφτει μαζί με τη θερμοκρασία; 7 αλλαγές στη διατροφή που βοηθούν
Βίκυ Βενιού
Καθώς η θερμοκρασία μειώνεται και το φθινόπωρο μπαίνει δυναμικά, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν μια γνώριμη αλλαγή: Τα επίπεδα ενέργειας μειώνονται, τα πρωινά γίνονται πιο δύσκολα και ο πειρασμός να καταφύγουμε σε παρηγορητικά, σακχαρούχα τρόφιμα αυξάνεται.

Όπως εξηγεί στο Independent η γενική γιατρός και ειδική στη μεταβολική υγεία, δρ. Flora Bailey, υπάρχουν πραγματικοί λόγοι για τους οποίους η μετάβαση στο φθινόπωρο μας κάνει να νιώθουμε νωθροί. Οι πιο δροσερές θερμοκρασίες αυξάνουν την όρεξη, ενώ η μειωμένη έκθεση στο πρωινό φως του ήλιου μπορεί να επηρεάσει την εγρήγορση και τους ημερήσιους ρυθμούς του σώματος.

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Βίκυ Βενιού
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