Η ενέργειά σας πέφτει μαζί με τη θερμοκρασία; 7 αλλαγές στη διατροφή που βοηθούν

Οι μικρότερες ημέρες και η πτώση της θερμοκρασίας φέρνουν συχνά μαζί τους τη γνωστή «φθινοπωρινή κόπωση» - Μια γιατρός προτείνει 7 απλές αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητα για πιο σταθερή ενέργεια