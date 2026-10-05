Οι νέες θεραπείες «μακράς διάρκειας» κάνουν τα καθημερινά χάπια παρελθόν – Ποιους αφορούν
Οι νέες θεραπείες «μακράς διάρκειας» κάνουν τα καθημερινά χάπια παρελθόν – Ποιους αφορούν
Οι θεραπείες μακράς φαρμακευτικής δράσης αλλάζουν την καθημερινότητα των ασθενών - Δύο επιστήμονες εξηγούν πώς λειτουργούν, πού χρησιμοποιούνται ήδη και τι καθορίζει την επιλογή τους
Για έναν άνθρωπο που ζει με μια χρόνια πάθηση, η θεραπεία αποτελεί συχνά καθημερινή υποχρέωση: χάπια σε συγκεκριμένες ώρες, διαφορετικές οδηγίες και συνεχής μέριμνα ώστε να μη χαθεί κάποια δόση. Οι θεραπείες μακράς δράσης αλλάζουν ήδη αυτή την καθημερινότητα σε ορισμένες παθήσεις, επιτρέποντας τη χορήγηση φαρμάκων με διαστήματα εβδομάδων ή μηνών.
Σε άρθρο τους στο The Conversation, η Catherine Unsworth, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Χημείας, και ο Steve Rannard, καθηγητής Χημείας και συνδιευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Θεραπείες Μακράς Δράσης στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, εξηγούν πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να διευκολύνει τη συνεπή τήρηση μιας αγωγής. Τονίζουν, βέβαια, ότι η καταλληλότητά της εξαρτάται από τη νόσο, το φάρμακο και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε άρθρο τους στο The Conversation, η Catherine Unsworth, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Χημείας, και ο Steve Rannard, καθηγητής Χημείας και συνδιευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Θεραπείες Μακράς Δράσης στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, εξηγούν πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να διευκολύνει τη συνεπή τήρηση μιας αγωγής. Τονίζουν, βέβαια, ότι η καταλληλότητά της εξαρτάται από τη νόσο, το φάρμακο και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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