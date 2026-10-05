Οι νέες θεραπείες «μακράς διάρκειας» κάνουν τα καθημερινά χάπια παρελθόν – Ποιους αφορούν

Οι θεραπείες μακράς φαρμακευτικής δράσης αλλάζουν την καθημερινότητα των ασθενών - Δύο επιστήμονες εξηγούν πώς λειτουργούν, πού χρησιμοποιούνται ήδη και τι καθορίζει την επιλογή τους