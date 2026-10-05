Πόσο επικίνδυνο είναι για το μωρό το κινητό στην εγκυμοσύνη; 3 tips από τους ειδικούς

Μπορεί η πολύωρη χρήση του smartphone να επηρεάσει την εγκυμοσύνη; Νέα συστηματική ανασκόπηση συγκεντρώνει όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και προτείνει απλά μέτρα για όσες γυναίκες θέλουν να περιορίσουν την έκθεσή τους