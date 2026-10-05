Πόσο επικίνδυνο είναι για το μωρό το κινητό στην εγκυμοσύνη; 3 tips από τους ειδικούς
Πόσο επικίνδυνο είναι για το μωρό το κινητό στην εγκυμοσύνη; 3 tips από τους ειδικούς
Μπορεί η πολύωρη χρήση του smartphone να επηρεάσει την εγκυμοσύνη; Νέα συστηματική ανασκόπηση συγκεντρώνει όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και προτείνει απλά μέτρα για όσες γυναίκες θέλουν να περιορίσουν την έκθεσή τους
Τα κινητά τηλέφωνα είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Τι συμβαίνει, όμως, όταν μια έγκυος γυναίκα χρησιμοποιεί κινητό; Είναι επικίνδυνο για το έμβρυο; Μια νέα συστηματική ανασκόπηση εντοπίζει ορισμένες πιθανές συσχετίσεις με δυσμενείς εκβάσεις, αλλά ξεκαθαρίζει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αντιφατικά και δεν μπορούν ακόμη να αποδείξουν με βεβαιότητα κάτι.
Η ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων Columbia, Cornell και Johns Hopkins. Οι επιστήμονες εξέτασαν σχετικές μελέτες στις βάσεις PubMed και Web of Science. Ορισμένες δεν εντόπισαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης κινητού και βασικών εκβάσεων της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, οι περισσότερες συνέδεσαν την παρατεταμένη ή εντατική χρήση με δυσμενείς εκβάσεις, κυρίως καρδιαγγειακές ανωμαλίες και μικρότερη διάρκεια κύησης. Οι ίδιοι οι ερευνητές, πάντως, υπογραμμίζουν τους σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς και τις ασυνέπειες μεταξύ των μελετών.
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Η ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων Columbia, Cornell και Johns Hopkins. Οι επιστήμονες εξέτασαν σχετικές μελέτες στις βάσεις PubMed και Web of Science. Ορισμένες δεν εντόπισαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης κινητού και βασικών εκβάσεων της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, οι περισσότερες συνέδεσαν την παρατεταμένη ή εντατική χρήση με δυσμενείς εκβάσεις, κυρίως καρδιαγγειακές ανωμαλίες και μικρότερη διάρκεια κύησης. Οι ίδιοι οι ερευνητές, πάντως, υπογραμμίζουν τους σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς και τις ασυνέπειες μεταξύ των μελετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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