Καρκίνος: Το σύμπτωμα «προάγγελος» – Καθοριστικό για την έγκαιρη παρέμβαση και επιβίωση των ασθενών
Για τους περισσότερους αποτελεί στόχο, αν όμως παρατηρήσετε ότι έχετε αυτό το σύμπτωμα χωρίς να προσπαθείτε, τότε ίσως ήρθε η ώρα να επισκεφθείτε τον γιατρό σας
H απώλεια βάρους συγκαταλέγεται συνήθως μεταξύ των πιο κοινών στόχων που θέτουν οι άνθρωποι και προσπαθούν να τον επιτύχουν, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους και υιοθετώντας πιο υγιεινές συνήθειες, όπως μια προσεγμένη διατροφή και η τακτική άσκηση. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι που παρατηρούν τον αριθμό στη ζυγαριά τους να πέφτει, χωρίς να έχουν προσπαθήσει γι’ αυτό και, κυρίως, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσουν το γιατί.
Μελέτη υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει ίσως να απευθυνθούν στον γιατρό τους, καθώς, σύμφωνα με τα σχετικά επιστημονικά συμπεράσματα που δημοσιεύονται στο JAMA, η ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι ένα σύμπτωμα που συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
