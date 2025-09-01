Καρκίνος: Το σύμπτωμα «προάγγελος» – Καθοριστικό για την έγκαιρη παρέμβαση και επιβίωση των ασθενών

Για τους περισσότερους αποτελεί στόχο, αν όμως παρατηρήσετε ότι έχετε αυτό το σύμπτωμα χωρίς να προσπαθείτε, τότε ίσως ήρθε η ώρα να επισκεφθείτε τον γιατρό σας