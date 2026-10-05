Η νέα λίστα με τα φάρμακα σε έλλειψη από τον ΕΟΦ
Η νέα λίστα με τα φάρμακα σε έλλειψη από τον ΕΟΦ
Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε περιορισμένη διαθεσιμότητα για 268 σκευάσματα τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ 21 ακόμη αφορούν έκτακτες εισαγωγές μέσω ΙΦΕΤ
Καλά κρατούν οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά, όπως φαίνεται από τη νεότερη λίστα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με τα σκευάσματα που παρουσιάζουν … αρρυθμίες στην ομαλή κυκλοφορία τους στα φαρμακεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ για τον Σεπτέμβριο του 2026, σε περιορισμένη διαθεσιμότητα βρίσκονται 268 + 21 σκευάσματα. Από αυτά, τα 268 διατίθενται μέσω των γνωστών καναλιών χορήγησης, ενώ τα 21 αφορούν έκτακτες εισαγωγές που πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ για τον Σεπτέμβριο του 2026, σε περιορισμένη διαθεσιμότητα βρίσκονται 268 + 21 σκευάσματα. Από αυτά, τα 268 διατίθενται μέσω των γνωστών καναλιών χορήγησης, ενώ τα 21 αφορούν έκτακτες εισαγωγές που πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα