Η νέα λίστα με τα φάρμακα σε έλλειψη από τον ΕΟΦ
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Ελλείψεις φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) Φάρμακα ΙΦΕΤ

Η νέα λίστα με τα φάρμακα σε έλλειψη από τον ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε περιορισμένη διαθεσιμότητα για 268 σκευάσματα τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ 21 ακόμη αφορούν έκτακτες εισαγωγές μέσω ΙΦΕΤ

Η νέα λίστα με τα φάρμακα σε έλλειψη από τον ΕΟΦ
ygeiamou.gr team
Καλά κρατούν οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά, όπως φαίνεται από τη νεότερη λίστα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με τα σκευάσματα που παρουσιάζουν … αρρυθμίες στην ομαλή κυκλοφορία τους στα φαρμακεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ για τον Σεπτέμβριο του 2026, σε περιορισμένη διαθεσιμότητα βρίσκονται 268 + 21 σκευάσματα. Από αυτά, τα 268 διατίθενται μέσω των γνωστών καναλιών χορήγησης, ενώ τα 21 αφορούν έκτακτες εισαγωγές που πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

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ygeiamou.gr team
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