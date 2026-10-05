Ο Έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας που διαπρέπει στο Mount Sinai των ΗΠΑ – Μιλάει στο ygeiamou για τη βράβευση από τον Πρωθυπουργό
Ο Έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας που διαπρέπει στο Mount Sinai των ΗΠΑ – Μιλάει στο ygeiamou για τη βράβευση από τον Πρωθυπουργό
Από την Αθήνα στην κορυφή της αμερικανικής καρδιολογίας, ο καθηγητής, κ. Γεώργιος Ντάγγας μετρά τρεις δεκαετίες διεθνούς πορείας, χωρίς να χάνει τον δεσμό του με την Ελλάδα
Πριν από λίγες ημέρες, στη Νέα Υόρκη, ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας και Χειρουργικής στο Icahn School of Medicine at Mount Sinai, διευθυντής Καρδιαγγειακής Καινοτομίας και επικεφαλής Καρδιολογίας στο Mount Sinai Queens, κ. Γεώργιος Ντάγγας έλαβε μία (ακόμη) σημαντική διάκριση. Ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, του απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής, σε αναγνώριση της διαδρομής και της προσφοράς του στην επιστήμη αλλά και στην Ελλάδα. Ο καθηγητής Ντάγγας ήταν ένα από τα έξι μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που τιμήθηκαν από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ο κ. Ντάγγας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επεμβατική καρδιολογία και την έρευνα. Έχει επικεντρωθεί στις ελάχιστα επεμβατικές καρδιαγγειακές και βαλβιδικές παρεμβάσεις, από την αγγειοπλαστική και την τοποθέτηση stent έως τις διακαθετηριακές επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες και τις σύνθετες αγγειακές παθήσεις. Έχει επίσης μελετήσει ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά της επεμβατικής καρδιολογίας, όπως η θρόμβωση των stents μετά από αγγειοπλαστική σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ το ερευνητικό του έργο αριθμεί περισσότερες από 500 επιστημονικές δημοσιεύσεις.
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Ο κ. Ντάγγας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επεμβατική καρδιολογία και την έρευνα. Έχει επικεντρωθεί στις ελάχιστα επεμβατικές καρδιαγγειακές και βαλβιδικές παρεμβάσεις, από την αγγειοπλαστική και την τοποθέτηση stent έως τις διακαθετηριακές επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες και τις σύνθετες αγγειακές παθήσεις. Έχει επίσης μελετήσει ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά της επεμβατικής καρδιολογίας, όπως η θρόμβωση των stents μετά από αγγειοπλαστική σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ το ερευνητικό του έργο αριθμεί περισσότερες από 500 επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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