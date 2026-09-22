Προστάτης: Τον θωρακίζουν από καρκίνο οι συχνές εκσπερματίσεις; Τι λέει η επιστήμη
Προστάτης: Τον θωρακίζουν από καρκίνο οι συχνές εκσπερματίσεις; Τι λέει η επιστήμη
Μεγάλη μελέτη σε σχεδόν 32.000 άνδρες εντόπισε μια ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στη συχνότητα εκσπερμάτισης και τον καρκίνο του προστάτη - Γιατί, όμως, οι επιστήμονες δεν μιλούν για μέτρο πρόληψης;
Θα μπορούσε η συχνότητα της εκσπερμάτισης να έχει κάποια σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη; Το ερώτημα έχει απασχολήσει επί χρόνια τους ερευνητές, με τα αποτελέσματα να είναι ενδιαφέροντα, αλλά να χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία.
Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν εξετάσει τη συγκεκριμένη σχέση έδειξε ότι οι άνδρες που ανέφεραν 21 ή περισσότερες εκσπερματίσεις τον μήνα είχαν μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με εκείνους που ανέφεραν 4 έως 7 τον μήνα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας «μαγικός αριθμός» που προστατεύει τον προστάτη. Η μελέτη ήταν παρατηρητική και επομένως καταγράφει μια συσχέτιση, χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι η συχνότερη εκσπερμάτιση είναι εκείνη που μειώνει τον κίνδυνο.
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Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν εξετάσει τη συγκεκριμένη σχέση έδειξε ότι οι άνδρες που ανέφεραν 21 ή περισσότερες εκσπερματίσεις τον μήνα είχαν μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με εκείνους που ανέφεραν 4 έως 7 τον μήνα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας «μαγικός αριθμός» που προστατεύει τον προστάτη. Η μελέτη ήταν παρατηρητική και επομένως καταγράφει μια συσχέτιση, χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι η συχνότερη εκσπερμάτιση είναι εκείνη που μειώνει τον κίνδυνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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