Προστάτης: Τον θωρακίζουν από καρκίνο οι συχνές εκσπερματίσεις; Τι λέει η επιστήμη

Μεγάλη μελέτη σε σχεδόν 32.000 άνδρες εντόπισε μια ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στη συχνότητα εκσπερμάτισης και τον καρκίνο του προστάτη - Γιατί, όμως, οι επιστήμονες δεν μιλούν για μέτρο πρόληψης;