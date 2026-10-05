Ρωτάτε το ChatGPT για τη σχέση σας; 3 λόγοι που μπορεί να σας μπερδέψει περισσότερο
YGEIAMOU.GR
Τεχνητή Νοημοσύνη Ζευγάρια Σχέσεις

Ρωτάτε το ChatGPT για τη σχέση σας; 3 λόγοι που μπορεί να σας μπερδέψει περισσότερο

Ένα chatbot μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση μετά από έναν καβγά αλλά «γνωρίζει» μόνο τη δική μας εκδοχή – Ένας ψυχολόγος εξηγεί τις 3 παγίδες που μπορεί να περιπλέξουν τα πράγματα

Ρωτάτε το ChatGPT για τη σχέση σας; 3 λόγοι που μπορεί να σας μπερδέψει περισσότερο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα απότομο μήνυμα, μια ακυρωμένη συνάντηση, ένας σύντροφος που φαίνεται απόμακρος. Όταν η συμπεριφορά κάποιου μάς πληγώνει, συχνά ψάχνουμε μια εξήγηση – και, μαζί, την επιβεβαίωση ότι δικαιολογημένα αισθανόμαστε έτσι. Πλέον, αυτή η αναζήτηση μπορεί να ξεκινά με μια ερώτηση σε ένα chatbot.

Ο ψυχολόγος Jeffrey Bernstein, σε άρθρο του στο Psychology Today, αναφέρει ότι όλο και περισσότεροι θεραπευόμενοί του στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη μετά από δύσκολες στιγμές στις σχέσεις τους. Μια άμεση, καλογραμμένη απάντηση μπορεί να τους ανακουφίσει. Δεν σημαίνει, όμως, ότι αποτυπώνει όσα πραγματικά συνέβησαν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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