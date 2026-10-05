Ρωτάτε το ChatGPT για τη σχέση σας; 3 λόγοι που μπορεί να σας μπερδέψει περισσότερο

Ένα chatbot μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση μετά από έναν καβγά αλλά «γνωρίζει» μόνο τη δική μας εκδοχή – Ένας ψυχολόγος εξηγεί τις 3 παγίδες που μπορεί να περιπλέξουν τα πράγματα