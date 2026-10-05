«Glass skin»: Τι κρύβεται πίσω από το κορεάτικο trend ομορφιάς – Παραπλανητικό το 95% των βίντεο
«Glass skin»: Τι κρύβεται πίσω από το κορεάτικο trend ομορφιάς – Παραπλανητικό το 95% των βίντεο
Από ερεθιστική δερματίτιδα έως χημικά εγκαύματα: Οι ερευνητές τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν «κρύβεται» στα κορεάτικα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, αλλά στις viral περίπλοκες ρουτίνες, που δεν είναι κατάλληλες για όλους
Η περιποίηση του δέρματος με κορεάτικα προϊόντα έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο ομορφιάς, με περίτεχνες ρουτίνες και έναν κοινό στόχο: Την επιδίωξη του «γυάλινου δέρματος» (glass skin). Οι σχετικές αναρτήσεις στα social media μετρούν χιλιάδες προβολές – ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι πολλές από τις συμβουλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενδέχεται να στερούνται τόσο επιστημονικής αξιοπιστίας, όσο και βασικών οδηγιών ασφάλειας. Σχεδόν το 95% των viral βίντεο του TikTok για την κορεατική περιποίηση δέρματος περιείχε τουλάχιστον έναν παραπλανητικό ισχυρισμό, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) 2026.
Ο όρος «γυάλινο δέρμα» περιγράφει μια επιδερμίδα εξαιρετικά καθαρή, λεία και βαθιά ενυδατωμένη. Πολλές αρχές της κορεατικής περιποίησης του δέρματος εστιάζουν στον απαλό καθαρισμό, την ενυδάτωση και τη διατήρηση του δερματικού φραγμού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπουν συχνά αυτές τις έννοιες σε περίπλοκες ρουτίνες, που ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για κάθε χρήστη.
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Ο όρος «γυάλινο δέρμα» περιγράφει μια επιδερμίδα εξαιρετικά καθαρή, λεία και βαθιά ενυδατωμένη. Πολλές αρχές της κορεατικής περιποίησης του δέρματος εστιάζουν στον απαλό καθαρισμό, την ενυδάτωση και τη διατήρηση του δερματικού φραγμού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπουν συχνά αυτές τις έννοιες σε περίπλοκες ρουτίνες, που ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για κάθε χρήστη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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