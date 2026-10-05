«Glass skin»: Τι κρύβεται πίσω από το κορεάτικο trend ομορφιάς – Παραπλανητικό το 95% των βίντεο

Από ερεθιστική δερματίτιδα έως χημικά εγκαύματα: Οι ερευνητές τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν «κρύβεται» στα κορεάτικα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, αλλά στις viral περίπλοκες ρουτίνες, που δεν είναι κατάλληλες για όλους