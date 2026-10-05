Πόνος στο στήθος: 1 στους 3 ασθενείς μπορεί να αποφύγει τα Επείγοντα με αυτή την εξέταση – Ολλανδική μελέτη
YGEIAMOU.GR
Εξέταση αίματος Τροπονίνη Επείγοντα Καρδιαγγειακός Κίνδυνος

Πόνος στο στήθος: 1 στους 3 ασθενείς μπορεί να αποφύγει τα Επείγοντα με αυτή την εξέταση – Ολλανδική μελέτη

Η επιτόπια μέτρηση τροπονίνης μαζί με την κλινική αξιολόγηση επέτρεψε σε περισσότερους ασθενείς να αποφύγουν τα Επείγοντα - Τι έδειξε η μελέτη

Πόνος στο στήθος: 1 στους 3 ασθενείς μπορεί να αποφύγει τα Επείγοντα με αυτή την εξέταση – Ολλανδική μελέτη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μια εξέταση αίματος πριν από την άφιξη στο νοσοκομείο μπορεί να βοηθήσει τα πληρώματα ασθενοφόρων να αποφασίζουν ποιοι ασθενείς με πόνο στο στήθος χρειάζονται μεταφορά στα επείγοντα.

Σε ολλανδική μελέτη, η χρήση τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας, μαζί με ένα σύστημα εκτίμησης του καρδιακού κινδύνου, αύξησε σημαντικά τον αριθμό όσων παρέμειναν στο σπίτι ή παραπέμφθηκαν στον γενικό ιατρό τους.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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