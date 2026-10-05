HPV: Εμβολιασμένοι μόνο οι 6 στους 10 φοιτητές – Νέα ελληνική μελέτη

Έρευνα σε 1.418 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δείχνει ότι, παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον HPV, η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα στους άνδρες