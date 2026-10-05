HPV: Εμβολιασμένοι μόνο οι 6 στους 10 φοιτητές – Νέα ελληνική μελέτη
YGEIAMOU.GR
Ιός HPV Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας Εμβολιασμοί

HPV: Εμβολιασμένοι μόνο οι 6 στους 10 φοιτητές – Νέα ελληνική μελέτη

Έρευνα σε 1.418 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δείχνει ότι, παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον HPV, η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα στους άνδρες

HPV: Εμβολιασμένοι μόνο οι 6 στους 10 φοιτητές – Νέα ελληνική μελέτη
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ο ιός HPV είναι ένας από τους πιο συχνούς σεξουαλικώς μεταδιδόμενους ιούς που συνδέεται με την ανάπτυξη καρκίνων, με πιο χαρακτηριστικό τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αλλά όχι μόνο. Παρά το γεγονός ότι το εμβόλιο κατά του HPV είναι διαθέσιμο εδώ και χρόνια και αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Αυτό επιβεβαιώνεται από ακόμη μία ελληνική έρευνα, τα ευρήματα της οποίας σε φοιτητές πανεπιστημίου, μάλιστα, αποκαλύπτουν ένα παράδοξο: Ένα ισχυρό ποσοστό νέων γνωρίζουν για τον ιό HPV, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε γνώση για το εμβόλιο, ούτε σε εμβολιασμό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης