Τσάι, μαύρη σοκολάτα και μούρα «ξυπνούν» τον εγκέφαλο – Τι δείχνει νέα μελέτη
Με επίκεντρο τις φλαβανόλες, οι επιστήμονες διερευνούν έναν διαφορετικό δρόμο: την αίσθηση της γεύσης ως «σήμα εγρήγορσης» προς το νευρικό σύστημα
Η ξηρή, στυφή αίσθηση που αφήνουν η μαύρη σοκολάτα, το τσάι, τα μούρα και το κόκκινο κρασί δεν είναι απλώς θέμα γεύσης. Νέα ερευνητικά δεδομένα από την Ιαπωνία υποστηρίζουν ότι οι φλαβανόλες μπορεί να διεγείρουν τον εγκέφαλο γρήγορα, όχι τόσο μέσω απορρόφησης στο αίμα αλλά μέσω της αισθητηριακής διέγερσης από το πεπτικό.
Όπως το συνοψίζει η καθηγήτρια Naomi Osakabe, στο Fox News Digital, «το βασικό εύρημα του πειράματός μας είναι ότι έδειξε για πρώτη φορά πώς η διέγερση από την πρόσληψη φλαβανόλης – πιθανώς η πικρή γεύση – μεταδίδεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας μια αντίδραση στο στρες που ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο κυκλοφορικό σύστημα».
