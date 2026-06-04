Καρκίνος: Ο ανεπαρκής ύπνος «πυροδοτεί» την αύξηση των κρουσμάτων στους κάτω των 50 ετών
Καρκίνος: Ο ανεπαρκής ύπνος «πυροδοτεί» την αύξηση των κρουσμάτων στους κάτω των 50 ετών
Οι ειδικοί εξετάζουν τον κακό ύπνο ως έναν από τους πιθανούς παράγοντες πίσω από την αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών
Ο κακός ύπνος ενδέχεται να αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στον αυξανόμενο αριθμό διαγνώσεων καρκίνου σε ενήλικες κάτω των 50 ετών, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ενώ η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ παραμένουν καθιερωμένοι παράγοντες κινδύνου, οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο άλλες πτυχές της σύγχρονης ζωής που μπορεί να εξηγούν γιατί ορισμένοι τύποι καρκίνου παρουσιάζουν αύξηση σε νέους ανθρώπους. Ένας πιθανός παράγοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η διαταραχή του ύπνου.
Το θέμα συζητήθηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο, όπου, σύμφωνα με ευρήματα που παρουσιάστηκαν, άτομα με προβλήματα ύπνου ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, των ωοθηκών και της μήτρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το θέμα συζητήθηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο, όπου, σύμφωνα με ευρήματα που παρουσιάστηκαν, άτομα με προβλήματα ύπνου ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, των ωοθηκών και της μήτρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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