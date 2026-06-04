Ο ενδοκρινολόγος απαντά σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις για τον θυρεοειδή στην εγκυμοσύνη
Ο ενδοκρινολόγος απαντά σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις για τον θυρεοειδή στην εγκυμοσύνη
Ο κ. Πλούταρχος Ε. Τζούλης, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος και Επίτιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής University College London αναλύει τις νέες οδηγίες για τον θυρεοειδή και την εγκυμοσύνη απαντώντας σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις
Την 1η Ιουνίου, η Αμερικάνικη Εταιρεία Θυρεοειδούς (America Thyroid Association) δημοσίευσε νέες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για το θυρεοειδή προ σύλληψης, κατά την κύηση και κατά τη διάρκεια της λοχείας. Οι θυρεοειδικές ορμόνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ανέμενε με ιδιαίτερη προσμονή τις καινούριες κατευθύνσεις για αυτό το συχνό και σημαντικό κλινικό θέμα.
Με βάση την ευρεία πλέον γνώση μας και το μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών, οι νέες αυτές οδηγίες δίνουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παρακάτω 9 σημαντικά ερωτήματα:
1. «Είναι υπερβολικός ο ιατρός μου που μου ζητάει εξετάσεις αίματος για το θυρεοειδή κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;»
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με βάση την ευρεία πλέον γνώση μας και το μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών, οι νέες αυτές οδηγίες δίνουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παρακάτω 9 σημαντικά ερωτήματα:
1. «Είναι υπερβολικός ο ιατρός μου που μου ζητάει εξετάσεις αίματος για το θυρεοειδή κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;»
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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