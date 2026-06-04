Ο ενδοκρινολόγος απαντά σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις για τον θυρεοειδή στην εγκυμοσύνη

Ο κ. Πλούταρχος Ε. Τζούλης, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος και Επίτιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής University College London αναλύει τις νέες οδηγίες για τον θυρεοειδή και την εγκυμοσύνη απαντώντας σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις