Ο ενδοκρινολόγος απαντά σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις για τον θυρεοειδή στην εγκυμοσύνη
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Εγκυμοσύνη Θυρεοειδής Κύηση Πλούταρχος Τζούλης

Ο ενδοκρινολόγος απαντά σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις για τον θυρεοειδή στην εγκυμοσύνη

Ο κ. Πλούταρχος Ε. Τζούλης, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος και Επίτιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής University College London αναλύει τις νέες οδηγίες για τον θυρεοειδή και την εγκυμοσύνη απαντώντας σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις

Ο ενδοκρινολόγος απαντά σε 9 κρίσιμες ερωτήσεις για τον θυρεοειδή στην εγκυμοσύνη
ygeiamou.gr team
Την 1η Ιουνίου, η Αμερικάνικη Εταιρεία Θυρεοειδούς (America Thyroid Association) δημοσίευσε νέες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για το θυρεοειδή προ σύλληψης, κατά την κύηση και κατά τη διάρκεια της λοχείας. Οι θυρεοειδικές ορμόνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ανέμενε με ιδιαίτερη προσμονή τις καινούριες κατευθύνσεις για αυτό το συχνό και σημαντικό κλινικό θέμα.

Με βάση την ευρεία πλέον γνώση μας και το μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών, οι νέες αυτές οδηγίες δίνουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παρακάτω 9 σημαντικά ερωτήματα:

1. «Είναι υπερβολικός ο ιατρός μου που μου ζητάει εξετάσεις αίματος για το θυρεοειδή κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;»

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ygeiamou.gr team
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