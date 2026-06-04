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ΙΣΑ: Απλήρωτοι οι γιατροί των Κέντρων Υγείας για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»
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Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» Καρδιαγγειακά νοσήματα

ΙΣΑ: Απλήρωτοι οι γιατροί των Κέντρων Υγείας για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση πληρωμή των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από δέκα μήνες

ΙΣΑ: Απλήρωτοι οι γιατροί των Κέντρων Υγείας για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»
ygeiamou.gr team

Την άμεση επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε προς τη Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας κα. Όλγα Μπαλαούρα.

Στην επιστολή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών από ιατρούς – μέλη του, σύμφωνα με τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, από τον Αύγουστο του 2025.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν για τις ίδιες ακριβώς ιατρικές πράξεις οι ιδιώτες ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποζημιώνονται εντός δύο μηνών.

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ygeiamou.gr team
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