Το αξεσουάρ που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας σε κάθε πτήση – Δεν πάει το μυαλό σας
Το αξεσουάρ που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας σε κάθε πτήση – Δεν πάει το μυαλό σας
Η πολύωρη ακινησία μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος και τους μυς. Ανακαλύψτε τη μπαλίτσα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην άνεσή σας κατά τη διάρκεια μιας πτήσης
Όταν προετοιμάζονται για μια πτήση, οι περισσότεροι ταξιδιώτες γνωρίζουν τα απαραίτητα: Ένα εφεδρικό ζευγάρι εσώρουχα, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, ακουστικά και, ίσως, ένα καλό βιβλίο. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό αντικείμενο που ίσως αξίζει να προσθέσετε στη λίστα των χειραποσκευών σας: Ένα μπαλάκι του τένις.
Ο λόγος; Αυτό το ιδιαίτερο αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα απλό εργαλείο για διατάσεις και μασάζ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, ειδικά αν είναι μεγάλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο λόγος; Αυτό το ιδιαίτερο αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα απλό εργαλείο για διατάσεις και μασάζ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, ειδικά αν είναι μεγάλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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