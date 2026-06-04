Το αξεσουάρ που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας σε κάθε πτήση – Δεν πάει το μυαλό σας
YGEIAMOU.GR
Αεροπλάνο Κυκλοφορία του αίματος Μασάζ Μπαλάκι Μυς Πτήση Ταξίδι

Το αξεσουάρ που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας σε κάθε πτήση – Δεν πάει το μυαλό σας

Η πολύωρη ακινησία μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος και τους μυς. Ανακαλύψτε τη μπαλίτσα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην άνεσή σας κατά τη διάρκεια μιας πτήσης

Το αξεσουάρ που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας σε κάθε πτήση – Δεν πάει το μυαλό σας
Βίκυ Βενιού
Όταν προετοιμάζονται για μια πτήση, οι περισσότεροι ταξιδιώτες γνωρίζουν τα απαραίτητα: Ένα εφεδρικό ζευγάρι εσώρουχα, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, ακουστικά και, ίσως, ένα καλό βιβλίο. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό αντικείμενο που ίσως αξίζει να προσθέσετε στη λίστα των χειραποσκευών σας: Ένα μπαλάκι του τένις.

Ο λόγος; Αυτό το ιδιαίτερο αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα απλό εργαλείο για διατάσεις και μασάζ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, ειδικά αν είναι μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης