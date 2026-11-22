Αιματηρή επιχείρηση για τη σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών «Τσάπο Ισίδρο» στο Μεξικό: 11 νεκροί και οκτώ συλλήψεις, δείτε βίντεο
Επτά μέλη εγκληματικών οργανώσεων σκοτώθηκαν στην επιχείρηση στη Σιναλόα, ενώ συνελήφθησαν ακόμη επτά ύποπτοι - Οδοφράγματα με φλεγόμενα φορτηγά και πανικός στους δρόμους
Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οδήγησε επίσης στη σύλληψη επτά ακόμη υπόπτων, μεταξύ των οποίων στενοί συγγενείς και συνεργάτες του Μέσα Φλόρες. Ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης βρισκόταν στη λίστα των δέκα πλέον καταζητούμενων φυγάδων του FBI, με τις αμερικανικές Αρχές να προσφέρουν αμοιβή έως πέντε εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.
Τέσσερις στρατιώτες νεκροί και επτά ένοπλοι σκοτώθηκαν στις συγκρούσειςΣύμφωνα με το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας, οι ειδικές δυνάμεις του στρατού και της Εθνοφρουράς δέχθηκαν σφοδρά πυρά κατά την επιχείρηση στην περιοχή Γκουασάβε, ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της οργάνωσης του «Τσάπο Ισίδρο».
Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν επτά ένοπλοι, ενώ τέσσερις στρατιώτες που συμμετείχαν στην ενίσχυση της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους.
Imagen captada desde el aire durante el operativo en Guasave.— FORO POLÍTICO LAGUENSE (@FOROPOLITICO18) November 21, 2026
En la toma, en vista térmica desde el aire del inmueble en Guasave donde fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, durante el operativo de fuerzas federales la noche del viernes 20 de noviembre. pic.twitter.com/4hlTboBUmt
Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν βαρύ οπλισμό, μεταξύ άλλων ένα τυφέκιο Barrett διαμετρήματος 0,50 ιντσών και εκτοξευτές χειροβομβίδων.
Ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιωτικούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 .— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026
A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias
Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México.
El grupo armado intentó impedir la captura… https://t.co/5gPxwjBf26
Συνελήφθησαν συγγενείς και στενοί συνεργάτες του «Τσάπο Ισίδρο»Πέρα από τον Μέσα Φλόρες, οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν επτά ακόμη υπόπτους, καταφέροντας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, σημαντικό πλήγμα στον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσής του.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ξάδελφός του, Χερμάν Ν., γνωστός ως «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, και ο κουνιάδος του, Χοσέ Ν., στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του οικονομικού διαχειριστή.
Άλλοι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις ομοσπονδιακές εισαγγελικές Αρχές στο Κουλιακάν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο εξάδελφος του Μέσα Φλόρες, Πάνφιλο Ν., ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό των μεταφορών και της εφοδιαστικής υποστήριξης της εγκληματικής οργάνωσης.
🚨 #CDMX | Así fue el traslado de “El Chapo Isidro” y dos de sus presuntos operadores a la Ciudad de México.— Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 21, 2026
Fausto Isidro Meza Flores, Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, señalado como operador financiero, llegaron a la capital del país tras ser detenidos en Sinaloa. pic.twitter.com/Z4X9zYVxpd
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας εμφανίζονται οι τρεις βασικοί συλληφθέντες να οδηγούνται με χειροπέδες σε κτίριο των Αρχών, υπό ισχυρή ένοπλη συνοδεία.
Mexico’s military announced Saturday that it had captured a drug kingpin on the Federal Bureau of Investigation’s Top 10 Most Wanted List. Violence broke out in the state of Sinaloa afterwards, rattling civilians.— CBS News (@CBSNews) November 21, 2026
Fausto Isidro Meza-Flores, also known as “El Chapo Isidro,” is… pic.twitter.com/uNitOBMpxS
Οδοφράγματα με φλεγόμενα φορτηγά και πανικός στους δρόμουςΗ σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο» πυροδότησε εκτεταμένα επεισόδια στην Γκουασάβε και σε άλλες περιοχές της Σιναλόα.
Ένοπλοι συγκρούστηκαν με τις ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ φορτηγά πυρπολήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως οδοφράγματα, αποκλείοντας βασικούς δρόμους στην Γκουασάβε, την Αόμε και το Γκουαμούτσιλ.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV Azteca, δύο στρατιωτικά ελικόπτερα πετούσαν σε χαμηλό ύψος και άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
🔴Así quedaron varias unidades de carga calcinadas sobre la carretera México 15, luego de los bloqueos y despojos de vehículos registrados tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Sinaloa. pic.twitter.com/Ke7MLf1Llb— Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026
Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν ακόμη και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη των περίπου 300.000 κατοίκων.
Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλόα κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις.
«Ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους, να αποφεύγουν την περιοχή και να μην κινούνται στους δρόμους», ανέφερε η ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.
Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva… pic.twitter.com/Yao6aQFe9T— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
Πανικός σε γήπεδο μπέιζμπολ – Οι παίκτες έτρεχαν να καλυφθούνΗ ένταση μεταφέρθηκε και στο γήπεδο Kuroda Park, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας μπέιζμπολ ανάμεσα στις ομάδες Αλγκοντονέρος ντε Γκουασάβε και Βενάδος ντε Μαζατλάν.
Όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από την ευρύτερη περιοχή, οι παίκτες έτρεξαν προς τους πάγκους για να προστατευθούν, ενώ θεατές άρχισαν να εγκαταλείπουν τις εξέδρες.
Mexico Captures FBI Most-Wanted Drug Lord "El Chapo Isidro" in Sinaloa Raid— Global News (@huaziduang) November 22, 2026
Mexican special forces seized Fausto Isidro Meza Flores, 44, in Guasave on Friday night with US intelligence support; the FBI had offered a $5 million reward for the cartel boss.
The raid set off hours of… pic.twitter.com/8cPt5ldomQ
«Υπάρχει μια κατάσταση εκτός αγωνιστικού χώρου», ανέφερε σχολιαστής της τηλεοπτικής μετάδοσης, προτού προσθέσει:
«Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και καλύτερα να διακόψουμε. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τον αγώνα».
Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε την οριστική διακοπή της αναμέτρησης για λόγους ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι οι ένοπλες συγκρούσεις δεν σημειώθηκαν μέσα στο γήπεδο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή.
Ποιος είναι ο «Τσάπο Ισίδρο» – Η επικήρυξη των 5 εκατ. δολαρίωνΟ Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις αμερικανικές Αρχές ένας από τους σημαντικότερους βαρόνους ναρκωτικών του Μεξικού.
Φέρεται να ηγείται της εγκληματικής οργάνωσης Μέσα Φλόρες, η οποία συνδέεται με το δίκτυο Μπελτράν Λέιβα και δραστηριοποιείται κυρίως στη βόρεια Σιναλόα.
Η οργάνωσή του θεωρείται σύμμαχος της παράταξης «Los Mayos» στη σύγκρουσή της με τους «Los Chapitos», τις αντίπαλες ομάδες που διεκδικούν τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.
Σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βίαιο και βαριά οπλισμένο εγκληματικό δίκτυο, τα μέλη του οποίου φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές, δολοφονίες, βασανιστήρια και εκβιασμούς.
Ο Μέσα Φλόρες καταζητούνταν επί περισσότερο από μία δεκαετία και περιλαμβανόταν στη λίστα των δέκα πλέον καταζητούμενων φυγάδων του FBI.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για παραγωγή και διακίνηση τουλάχιστον 500 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, πέντε κιλών κοκαΐνης, ενός κιλού ηρωίνης και 1.000 κιλών μαριχουάνας, με σκοπό την εισαγωγή τους στην αμερικανική αγορά.
Σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ήδη από το 2012 στην Ουάσινγκτον, ενώ το 2019 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης. Οι αμερικανικές Αρχές τον συνδέουν επίσης με υποθέσεις διακίνησης φαιντανύλης, καθώς και με δολοφονίες αστυνομικών και μελών αντίπαλων καρτέλ.
Πλέον αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, ενώ τη σύλληψή του χαιρέτισαν η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), η Βόρεια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον.
Η εξάρθρωση του στενού κύκλου συνεργατών του «Τσάπο Ισίδρο» αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την οργάνωσή του, αν και παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής του και των ενδεχόμενων συγκρούσεων για τον έλεγχο των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνταν.
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