Επτά μέλη εγκληματικών οργανώσεων σκοτώθηκαν στην επιχείρηση στη Σιναλόα, ενώ συνελήφθησαν ακόμη επτά ύποπτοι - Οδοφράγματα με φλεγόμενα φορτηγά και πανικός στους δρόμους





Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οδήγησε επίσης στη σύλληψη επτά ακόμη υπόπτων, μεταξύ των οποίων στενοί συγγενείς και συνεργάτες του Μέσα Φλόρες. Ο επικεφαλής της



Τέσσερις στρατιώτες νεκροί και επτά ένοπλοι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις Σύμφωνα με το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας, οι ειδικές δυνάμεις του στρατού και της Εθνοφρουράς δέχθηκαν σφοδρά πυρά κατά την επιχείρηση στην περιοχή Γκουασάβε, ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της οργάνωσης του «Τσάπο Ισίδρο».



Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν επτά ένοπλοι, ενώ τέσσερις στρατιώτες που συμμετείχαν στην ενίσχυση της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους.







Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν βαρύ οπλισμό, μεταξύ άλλων ένα τυφέκιο Barrett διαμετρήματος 0,50 ιντσών και εκτοξευτές χειροβομβίδων.



Ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιωτικούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.



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Συνελήφθησαν συγγενείς και στενοί συνεργάτες του «Τσάπο Ισίδρο» Πέρα από τον Μέσα Φλόρες, οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν επτά ακόμη υπόπτους, καταφέροντας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, σημαντικό πλήγμα στον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσής του.



Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ξάδελφός του, Χερμάν Ν., γνωστός ως «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, και ο κουνιάδος του, Χοσέ Ν., στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του οικονομικού διαχειριστή.



Τέσσερις στρατιωτικοί και επτά φερόμενα ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων που οδήγησε στη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες , γνωστού ως « Τσάπο Ισίδρο », στην πολιτεία Σιναλόα . Τον απολογισμό ανακοίνωσε το Σάββατο (21/11) το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού , μία ημέρα μετά τις αιματηρές συγκρούσεις που ξέσπασαν στην πόλη Γκουασάβε και προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους.Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οδήγησε επίσης στη σύλληψη επτά ακόμη υπόπτων, μεταξύ των οποίων στενοί συγγενείς και συνεργάτες του Μέσα Φλόρες. Ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης βρισκόταν στη λίστα των δέκα πλέον καταζητούμενων φυγάδων του FBI, με τις αμερικανικές Αρχές να προσφέρουν αμοιβή έως πέντε εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.Σύμφωνα με το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας, οι ειδικές δυνάμεις του στρατού και της Εθνοφρουράς δέχθηκαν σφοδρά πυρά κατά την επιχείρηση στην περιοχή Γκουασάβε, ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της οργάνωσης του «Τσάπο Ισίδρο».Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν επτά ένοπλοι, ενώ τέσσερις στρατιώτες που συμμετείχαν στην ενίσχυση της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους.Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν βαρύ οπλισμό, μεταξύ άλλων ένα τυφέκιο Barrett διαμετρήματος 0,50 ιντσών και εκτοξευτές χειροβομβίδων.Ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιωτικούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.Πέρα από τον Μέσα Φλόρες, οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν επτά ακόμη υπόπτους, καταφέροντας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, σημαντικό πλήγμα στον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσής του.Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ξάδελφός του, Χερμάν Ν., γνωστός ως «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, και ο κουνιάδος του, Χοσέ Ν., στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του οικονομικού διαχειριστή.

Οι δύο άνδρες, μαζί με τον «Τσάπο Ισίδρο», μεταφέρθηκαν στην Πόλη του Μεξικού και τέθηκαν στη διάθεση της αρμόδιας εισαγγελικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.



Άλλοι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις ομοσπονδιακές εισαγγελικές Αρχές στο Κουλιακάν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο εξάδελφος του Μέσα Φλόρες, Πάνφιλο Ν., ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό των μεταφορών και της εφοδιαστικής υποστήριξης της εγκληματικής οργάνωσης.







Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας εμφανίζονται οι τρεις βασικοί συλληφθέντες να οδηγούνται με χειροπέδες σε κτίριο των Αρχών, υπό ισχυρή ένοπλη συνοδεία.









Οδοφράγματα με φλεγόμενα φορτηγά και πανικός στους δρόμους Η σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο» πυροδότησε εκτεταμένα επεισόδια στην Γκουασάβε και σε άλλες περιοχές της Σιναλόα.



Ένοπλοι συγκρούστηκαν με τις ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ φορτηγά πυρπολήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως οδοφράγματα, αποκλείοντας βασικούς δρόμους στην Γκουασάβε, την Αόμε και το Γκουαμούτσιλ.



Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV Azteca, δύο στρατιωτικά ελικόπτερα πετούσαν σε χαμηλό ύψος και άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.







Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν ακόμη και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη των περίπου 300.000 κατοίκων.



Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλόα κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις.



«Ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους, να αποφεύγουν την περιοχή και να μην κινούνται στους δρόμους», ανέφερε η ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.







Πανικός σε γήπεδο μπέιζμπολ – Οι παίκτες έτρεχαν να καλυφθούν Η ένταση μεταφέρθηκε και στο γήπεδο Kuroda Park, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας μπέιζμπολ ανάμεσα στις ομάδες Αλγκοντονέρος ντε Γκουασάβε και Βενάδος ντε Μαζατλάν.



Όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από την ευρύτερη περιοχή, οι παίκτες έτρεξαν προς τους πάγκους για να προστατευθούν, ενώ θεατές άρχισαν να εγκαταλείπουν τις εξέδρες.







«Υπάρχει μια κατάσταση εκτός αγωνιστικού χώρου», ανέφερε σχολιαστής της τηλεοπτικής μετάδοσης, προτού προσθέσει:



«Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και καλύτερα να διακόψουμε. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τον αγώνα».



Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε την οριστική διακοπή της αναμέτρησης για λόγους ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι οι ένοπλες συγκρούσεις δεν σημειώθηκαν μέσα στο γήπεδο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή.



Ποιος είναι ο «Τσάπο Ισίδρο» – Η επικήρυξη των 5 εκατ. δολαρίων Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις αμερικανικές Αρχές ένας από τους σημαντικότερους βαρόνους ναρκωτικών του Μεξικού.



Φέρεται να ηγείται της εγκληματικής οργάνωσης Μέσα Φλόρες, η οποία συνδέεται με το δίκτυο Μπελτράν Λέιβα και δραστηριοποιείται κυρίως στη βόρεια Σιναλόα.



Η οργάνωσή του θεωρείται σύμμαχος της παράταξης «Los Mayos» στη σύγκρουσή της με τους «Los Chapitos», τις αντίπαλες ομάδες που διεκδικούν τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.



Σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βίαιο και βαριά οπλισμένο εγκληματικό δίκτυο, τα μέλη του οποίου φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές, δολοφονίες, βασανιστήρια και εκβιασμούς.



Ο Μέσα Φλόρες καταζητούνταν επί περισσότερο από μία δεκαετία και περιλαμβανόταν στη λίστα των δέκα πλέον καταζητούμενων φυγάδων του FBI.



Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για παραγωγή και διακίνηση τουλάχιστον 500 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, πέντε κιλών κοκαΐνης, ενός κιλού ηρωίνης και 1.000 κιλών μαριχουάνας, με σκοπό την εισαγωγή τους στην αμερικανική αγορά.



Σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ήδη από το 2012 στην Ουάσινγκτον, ενώ το 2019 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης. Οι αμερικανικές Αρχές τον συνδέουν επίσης με υποθέσεις διακίνησης φαιντανύλης, καθώς και με δολοφονίες αστυνομικών και μελών αντίπαλων καρτέλ.



Πλέον αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, ενώ τη σύλληψή του χαιρέτισαν η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), η Βόρεια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον.



Η εξάρθρωση του στενού κύκλου συνεργατών του «Τσάπο Ισίδρο» αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την οργάνωσή του, αν και παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής του και των ενδεχόμενων συγκρούσεων για τον έλεγχο των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνταν.