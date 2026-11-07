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Αλ Θάνι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία, αναφορές για νέα πυραυλικά πλήγματα στη νήσο Κεσμ
Αλ Θάνι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία, αναφορές για νέα πυραυλικά πλήγματα στη νήσο Κεσμ
Η Ουάσινγκτον παραμένει πρόθυμη να βρεθεί λύση, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα σε περίπτωση νέων επιθέσεων
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες της χώρας του μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζουν να αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή, όπως μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός Al Jazeera.
Η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει πρόθυμη να βρει λύση ακόμα και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια ένδειξη ότι δεν έχει αλλάξει το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι.
Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, είπε ο αλ-Θάνι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί διευθέτηση.
«Δεν μπορούμε να περιμένουμε για να πετύχουμε την τέλεια συμφωνία, ελπίζουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία», δήλωσε.
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο πύραυλοι έπληξαν τη νήσο Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επίσημα πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.
Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει κάποια επίθεση σε στόχους στο έδαφος του Ιράν.
Χώρες της περιοχές ανέμεναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που απέφυγε χτυπήματα κατά του Ιράν κατά τις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, θα ξεκινούσε και πάλι τις επιθέσεις μόλις τελείωνε η εκλογική διαδικασία. Το Ιράν έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θα ανταποδώσει τυχόν νέες επιθέσεις, πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε γειτονικές χώρες.
Η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει πρόθυμη να βρει λύση ακόμα και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια ένδειξη ότι δεν έχει αλλάξει το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι.
Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, είπε ο αλ-Θάνι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί διευθέτηση.
«Δεν μπορούμε να περιμένουμε για να πετύχουμε την τέλεια συμφωνία, ελπίζουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία», δήλωσε.
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο πύραυλοι έπληξαν τη νήσο Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επίσημα πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.
Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει κάποια επίθεση σε στόχους στο έδαφος του Ιράν.
Χώρες της περιοχές ανέμεναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που απέφυγε χτυπήματα κατά του Ιράν κατά τις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, θα ξεκινούσε και πάλι τις επιθέσεις μόλις τελείωνε η εκλογική διαδικασία. Το Ιράν έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θα ανταποδώσει τυχόν νέες επιθέσεις, πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε γειτονικές χώρες.
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