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Η Εσθονία κλείνει τα σύνορα με τη Ρωσία για τουλάχιστον έξι μήνες
Η Εσθονία κλείνει τα σύνορα με τη Ρωσία για τουλάχιστον έξι μήνες
Η Εσθονία έχει πέντε συνοριακές διαβάσεις από όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν ή να φύγουν από τη Ρωσία
Η Εσθονία θα κλείσει τα μεθοριακά της σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου για λόγους ασφαλείας και θα αποφασίσει ύστερα από έξι μήνες αν θα παρατείνει το μέτρο αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.
Το Ταλίν κατηγόρησε την Κυριακή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι διεξήγαγαν απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία, στο δεύτερο, όπως δήλωσε, περιστατικό αυτού του είδους που σημειώνεται φέτος, αλλά δεν είχε διευκρινίσει πόσο καιρό θα διαρκούσε το κλείσιμο.
«Το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθοράς και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε την κατηγορία αυτή της Εσθονίας τη Δευτέρα και σημείωσε ότι ο ισχυρισμός αυτός εντάσσεται σε ένα μοτίβο, όπως το χαρακτήρισε, ψευδών καταγγελιών σε βάρος της Μόσχας που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες.
Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Ταλίν δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters για κάποιο επιπρόσθετο σχόλιο για το θέμα αυτό. Η Μόσχα απορρίπτει τακτικά τις κατηγορίες ευρωπαϊκών αρχών για ανάμειξη σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς.
Η Εσθονία, κράτος μέλος του NATO και της ΕΕ και μεγάλος υποστηρικτής της Ουκρανίας, έχει σήμερα πέντε συνοριακές διαβάσεις από όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν ή να φύγουν από τη Ρωσία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Το Ταλίν κατηγόρησε την Κυριακή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι διεξήγαγαν απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία, στο δεύτερο, όπως δήλωσε, περιστατικό αυτού του είδους που σημειώνεται φέτος, αλλά δεν είχε διευκρινίσει πόσο καιρό θα διαρκούσε το κλείσιμο.
«Το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθοράς και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε την κατηγορία αυτή της Εσθονίας τη Δευτέρα και σημείωσε ότι ο ισχυρισμός αυτός εντάσσεται σε ένα μοτίβο, όπως το χαρακτήρισε, ψευδών καταγγελιών σε βάρος της Μόσχας που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες.
Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Ταλίν δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters για κάποιο επιπρόσθετο σχόλιο για το θέμα αυτό. Η Μόσχα απορρίπτει τακτικά τις κατηγορίες ευρωπαϊκών αρχών για ανάμειξη σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς.
Η Εσθονία, κράτος μέλος του NATO και της ΕΕ και μεγάλος υποστηρικτής της Ουκρανίας, έχει σήμερα πέντε συνοριακές διαβάσεις από όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν ή να φύγουν από τη Ρωσία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
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