Πολεμικές προετοιμασίες η Εσθονία: Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο λειτουργίας στην εξορία μέσω cloud σε περίπτωση εισβολής
Πολεμικές προετοιμασίες η Εσθονία: Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο λειτουργίας στην εξορία μέσω cloud σε περίπτωση εισβολής
Το Ταλίν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο καταστροφής των κρατικών υποδομών και ρωσικής κατοχής – Πώς λειτουργεί το σχέδιο «ανθεκτικότητας στην καταστροφή» – Κλείνουν τα τρία συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία μετά από καταγγελίες για σαμποτάζ
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπει στην κυβέρνησή της να συνεχίσει να λειτουργεί από το εξωτερικό σε περίπτωση ρωσικής εισβολής και κατοχής της χώρας, ακόμη και αν οι κρατικές υποδομές καταστραφούν ή καταστούν απροσπέλαστες, φέρεται να καταρτίζει η Εσθονία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το Ταλίν αναπτύσσει ένα σύστημα ψηφιακής ανθεκτικότητας, το οποίο θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να ασκεί τις λειτουργίες της μέσω ασφαλών υποδομών υπολογιστικού νέφους (cloud), εγκατεστημένων εκτός των εσθονικών συνόρων. Το σχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη προετοιμασία της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσθονικές Αρχές καταγγέλλουν νέες επιχειρήσεις δολιοφθοράς που αποδίδουν στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρούνται απλώς για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους μετά από μια κρίση, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ενεργά για τη διακυβέρνηση της χώρας ακόμη και κατά τη διάρκειά της.
Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα επιτρέπει σε κυβερνητικούς αξιωματούχους να αποκτούν πρόσβαση από το εξωτερικό σε βασικές κρατικές εφαρμογές και υπηρεσίες, ακόμη και αν τα εγχώρια κέντρα δεδομένων έχουν καταστραφεί ή η χώρα έχει καταληφθεί από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.
«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα ίδια δεδομένα θα παραμένουν κατανοητά και αξιοποιήσιμα ακόμη και έπειτα από δεκαετίες», δήλωσε στο Politico ο Άλαν Άλμερε, σύμβουλος για την αρχιτεκτονική και τις υποδομές πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων της Εσθονίας.
Το σύστημα αναπαράγεται επίσης στην ψηφιακή πρεσβεία της χώρας και σε άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μια μεμονωμένη επίθεση ή τεχνική βλάβη να θέσει εκτός λειτουργίας το σύνολο των κυβερνητικών υπηρεσιών.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, ακόμη και αν καταστραφούν οι φυσικές υποδομές της χώρας, η κρατική διοίκηση θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, με τα απαραίτητα δεδομένα και τις εφαρμογές διαθέσιμα σε ασφαλείς υποδομές του εξωτερικού.
Η στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας της Εσθονίας διαμορφώθηκε σε σημαντικό βαθμό μετά τις εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις του 2007, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία κυβερνητικών και εμπορικών υπηρεσιών επί 22 ημέρες. Μετά τις επιθέσεις εκείνες, το Ταλίν προχώρησε σε ριζική αναμόρφωση των ψηφιακών του υποδομών, εξελισσόμενο σε ένα από τα πλέον ψηφιοποιημένα κράτη στον κόσμο.
Την Πέμπτη, η Βρετανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν σχέδια αμοιβαίας φιλοξενίας ασφαλών κυβερνητικών δεδομένων μέσω των δικών τους ψηφιακών πρεσβειών.
Η Εσθονία αναζητά αντίστοιχες συνεργασίες με χώρες που θεωρεί αξιόπιστους εταίρους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το ψηφιακό της κράτος θα μπορέσει να επιβιώσει ακόμη και από την πιο σοβαρή κρίση. «Το πρώτο ερώτημα ήταν πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα κρατικά δεδομένα της Εσθονίας δεν θα εξαφανιστούν», δήλωσε ο Άλμερε στο Politico και πρόσθεσε: «Η επόμενη πρόκληση είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι το κράτος θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το Ταλίν αναπτύσσει ένα σύστημα ψηφιακής ανθεκτικότητας, το οποίο θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να ασκεί τις λειτουργίες της μέσω ασφαλών υποδομών υπολογιστικού νέφους (cloud), εγκατεστημένων εκτός των εσθονικών συνόρων. Το σχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη προετοιμασία της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσθονικές Αρχές καταγγέλλουν νέες επιχειρήσεις δολιοφθοράς που αποδίδουν στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Το σχέδιο «ανθεκτικότητας στην καταστροφή» και η ψηφιακή πρεσβεία στο ΛουξεμβούργοΗ πρωτοβουλία, γνωστή ως hukukindlus, όρος που αποδίδεται ως «ανθεκτικότητα στην καταστροφή», βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα ψηφιακή πρεσβεία της Εσθονίας στο Λουξεμβούργο, όπου φυλάσσονται εφεδρικά αντίγραφα κρίσιμων κρατικών δεδομένων.
Το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρούνται απλώς για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους μετά από μια κρίση, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ενεργά για τη διακυβέρνηση της χώρας ακόμη και κατά τη διάρκειά της.
Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα επιτρέπει σε κυβερνητικούς αξιωματούχους να αποκτούν πρόσβαση από το εξωτερικό σε βασικές κρατικές εφαρμογές και υπηρεσίες, ακόμη και αν τα εγχώρια κέντρα δεδομένων έχουν καταστραφεί ή η χώρα έχει καταληφθεί από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.
«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα ίδια δεδομένα θα παραμένουν κατανοητά και αξιοποιήσιμα ακόμη και έπειτα από δεκαετίες», δήλωσε στο Politico ο Άλαν Άλμερε, σύμβουλος για την αρχιτεκτονική και τις υποδομές πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων της Εσθονίας.
Κυβερνητικές υπηρεσίες μέσω Microsoft και AmazonΗ εσθονική κυβέρνηση αναπτύσσει ασφαλείς εφαρμογές αξιοποιώντας υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μεταξύ των οποίων το Microsoft Azure και το Amazon Web Services (AWS), παράλληλα με τη δική της κρατική πλατφόρμα cloud.
Το σύστημα αναπαράγεται επίσης στην ψηφιακή πρεσβεία της χώρας και σε άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μια μεμονωμένη επίθεση ή τεχνική βλάβη να θέσει εκτός λειτουργίας το σύνολο των κυβερνητικών υπηρεσιών.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, ακόμη και αν καταστραφούν οι φυσικές υποδομές της χώρας, η κρατική διοίκηση θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, με τα απαραίτητα δεδομένα και τις εφαρμογές διαθέσιμα σε ασφαλείς υποδομές του εξωτερικού.
Η ρωσική απειλή και τα μαθήματα από τις κυβερνοεπιθέσεις του 2007Οι προετοιμασίες που γίνονται, αντανακλούν τις ανησυχίες της Εσθονίας για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης. Η χώρα της Βαλτικής, με πληθυσμό περίπου 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 294 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Μόσχα για εχθρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων κυβερνοεπιθέσεις, σχέδια δολιοφθοράς και παρεμβάσεις σε υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς δεδομένων.
Η στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας της Εσθονίας διαμορφώθηκε σε σημαντικό βαθμό μετά τις εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις του 2007, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία κυβερνητικών και εμπορικών υπηρεσιών επί 22 ημέρες. Μετά τις επιθέσεις εκείνες, το Ταλίν προχώρησε σε ριζική αναμόρφωση των ψηφιακών του υποδομών, εξελισσόμενο σε ένα από τα πλέον ψηφιοποιημένα κράτη στον κόσμο.
Την Πέμπτη, η Βρετανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν σχέδια αμοιβαίας φιλοξενίας ασφαλών κυβερνητικών δεδομένων μέσω των δικών τους ψηφιακών πρεσβειών.
Η Εσθονία αναζητά αντίστοιχες συνεργασίες με χώρες που θεωρεί αξιόπιστους εταίρους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το ψηφιακό της κράτος θα μπορέσει να επιβιώσει ακόμη και από την πιο σοβαρή κρίση. «Το πρώτο ερώτημα ήταν πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα κρατικά δεδομένα της Εσθονίας δεν θα εξαφανιστούν», δήλωσε ο Άλμερε στο Politico και πρόσθεσε: «Η επόμενη πρόκληση είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι το κράτος θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης».
Κλείνουν τα τρία συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από την 1η ΔεκεμβρίουΗ αποκάλυψη του σχεδίου έρχεται μετά την ανακοίνωση της Εσθονίας ότι από την 1η Δεκεμβρίου θα κλείσουν και τα τρία συνοριακά περάσματα που παραμένουν σε λειτουργία με τη Ρωσία, έπειτα από καταγγελίες για απόπειρα δολιοφθοράς εναντίον εταιρείας κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Αρχές διαθέτουν «σαφή αποδεικτικά στοιχεία» πως η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU διέταξε και συντόνισε απόπειρα επίθεσης εναντίον της εταιρείας Threod Systems, η οποία κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εδρεύει στο Βίιμσι, κοντά στο Ταλίν.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, όταν ύποπτοι φέρονται να έσπασαν παράθυρα και να έριξαν εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, επιχειρώντας να προκαλέσουν έκρηξη και πυρκαγιά. Οκτώ άτομα που διαμένουν στη Λετονία συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση.
Σύμφωνα με τον Τσάχκνα, το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας της Ρωσίας να πραγματοποιεί εχθρικές επιχειρήσεις στο εσθονικό έδαφος, αλλά και στην αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων.
Η Μόσχα καταγγέλλει «αχαλίνωτη ρωσοφοβία»Από την πλευρά της, η Ρωσία απέρριψε τις καταγγελίες, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να χαρακτηρίζει την προτεινόμενη απόφαση «άλλο ένα ξέσπασμα επιθετικής και αχαλίνωτης ρωσοφοβίας».
Το περιστατικό ακολουθεί ακόμη μία υπόθεση φερόμενης ρωσικής δολιοφθοράς εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας της Εσθονίας, καθώς τον Αύγουστο, οι εσθονικές Αρχές κατηγόρησαν τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι οργάνωσαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο της Milrem Robotics στο Ταλίν, εταιρείας που κατασκευάζει επίγεια ρομποτικά συστήματα για την Ουκρανία.
Η Εσθονία διαθέτει σήμερα τρία συνοριακά περάσματα που λειτουργούν με τη Ρωσία, στη Νάρβα, την Κόιντουλα και τη Λουχαμάα, τα οποία συγκαταλέγονται στις λιγοστές εναπομείνασες χερσαίες συνδέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα εάν το προγραμματισμένο κλείσιμο των συνόρων θα έχει προσωρινό ή επ' αόριστον χαρακτήρα.
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