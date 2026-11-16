Το σχέδιο «ανθεκτικότητας στην καταστροφή» και η ψηφιακή πρεσβεία στο Λουξεμβούργο

Κυβερνητικές υπηρεσίες μέσω Microsoft και Amazon

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Η ρωσική απειλή και τα μαθήματα από τις κυβερνοεπιθέσεις του 2007

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπει στην κυβέρνησή της να συνεχίσει να λειτουργεί από το εξωτερικό σε περίπτωση ρωσικής εισβολής και κατοχής της χώρας, ακόμη και αν οι κρατικές υποδομές καταστραφούν ή καταστούν απροσπέλαστες, φέρεται να καταρτίζει ηΣύμφωνα με δημοσίευμα του, τοαναπτύσσει ένα σύστημα ψηφιακής ανθεκτικότητας, το οποίο θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να ασκεί τις λειτουργίες της μέσω ασφαλών υποδομών υπολογιστικού νέφους (cloud), εγκατεστημένων εκτός των εσθονικών συνόρων. Το σχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη προετοιμασία της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσθονικές Αρχές καταγγέλλουν νέες επιχειρήσεις δολιοφθοράς που αποδίδουν στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.Η πρωτοβουλία, γνωστή ως, όρος που αποδίδεται ωςβασίζεται στην ήδη υπάρχουσα ψηφιακή πρεσβεία της Εσθονίας στο Λουξεμβούργο, όπου φυλάσσονται εφεδρικά αντίγραφα κρίσιμων κρατικών δεδομένων.Το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρούνται απλώς για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους μετά από μια κρίση, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ενεργά για τη διακυβέρνηση της χώρας ακόμη και κατά τη διάρκειά της.Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα επιτρέπει σε κυβερνητικούς αξιωματούχους να αποκτούν πρόσβαση από το εξωτερικό σε βασικές κρατικές εφαρμογές και υπηρεσίες, ακόμη και αν τα εγχώρια κέντρα δεδομένων έχουν καταστραφεί ή η χώρα έχει καταληφθεί από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα ίδια δεδομένα θα παραμένουν κατανοητά και αξιοποιήσιμα ακόμη και έπειτα από δεκαετίες», δήλωσε στο, σύμβουλος για την αρχιτεκτονική και τις υποδομές πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων της Εσθονίας.Η εσθονική κυβέρνηση αναπτύσσει ασφαλείς εφαρμογές αξιοποιώντας υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μεταξύ των οποίων τοκαι το, παράλληλα με τη δική της κρατική πλατφόρμα cloud.Το σύστημα αναπαράγεται επίσης στην ψηφιακή πρεσβεία της χώρας και σε άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μια μεμονωμένη επίθεση ή τεχνική βλάβη να θέσει εκτός λειτουργίας το σύνολο των κυβερνητικών υπηρεσιών.Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, ακόμη και αν καταστραφούν οι φυσικές υποδομές της χώρας, η κρατική διοίκηση θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, με τα απαραίτητα δεδομένα και τις εφαρμογές διαθέσιμα σε ασφαλείς υποδομές του εξωτερικού.Οι προετοιμασίες που γίνονται, αντανακλούν τις ανησυχίες της Εσθονίας για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης. Η χώρα της Βαλτικής, με πληθυσμό περίπου, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκουςμε τη Ρωσία και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Μόσχα για εχθρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων κυβερνοεπιθέσεις, σχέδια δολιοφθοράς και παρεμβάσεις σε υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς δεδομένων.Η στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας της Εσθονίας διαμορφώθηκε σε σημαντικό βαθμό μετά τις εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις του, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία κυβερνητικών και εμπορικών υπηρεσιών επί 22 ημέρες. Μετά τις επιθέσεις εκείνες, το Ταλίν προχώρησε σε ριζική αναμόρφωση των ψηφιακών του υποδομών, εξελισσόμενο σε ένα από τα πλέον ψηφιοποιημένα κράτη στον κόσμο.Την Πέμπτη, ηκαι ηανακοίνωσαν ότι εξετάζουν σχέδια αμοιβαίας φιλοξενίας ασφαλών κυβερνητικών δεδομένων μέσω των δικών τους ψηφιακών πρεσβειών.Η Εσθονία αναζητά αντίστοιχες συνεργασίες με χώρες που θεωρεί αξιόπιστους εταίρους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το ψηφιακό της κράτος θα μπορέσει να επιβιώσει ακόμη και από την πιο σοβαρή κρίση. «Το πρώτο ερώτημα ήταν πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα κρατικά δεδομένα της Εσθονίας δεν θα εξαφανιστούν», δήλωσε οστοκαι πρόσθεσε: «Η επόμενη πρόκληση είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι το κράτος θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης».