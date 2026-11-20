Μακρόν: Η Ρωσία κλιμακώνει την επιθετικότητά της και στην Ευρώπη - Παίζει ένα ανεύθυνο παιχνίδι
Το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να απομονωθεί περισσότερο και να ενισχύσει την ενότητα των Ευρωπαίων, και όλων όσοι θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ηπείρου μας, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος
Αυτά τα "σοβαρά περιστατικά" που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο "δείχνουν μια νέα επιθετικότητα εκ μέρους της Ρωσίας", υπογράμμισε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
"Κλιμακώνοντας τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και συνεχίζοντας επίσης μια επιθετική ατζέντα στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρωσία βάζει ένα ανεύθυνο στοίχημα που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την απομονώσει περισσότερο και να ενισχύσει την ενότητα των Ευρωπαίων, και όλων όσοι θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ηπείρου μας", γράφει.
Ο Μακρόν εξέφρασε την "αλληλεγγύη" του προς την Πολωνία όπου "δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος" έπεσαν σήμερα όχι μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.
Εξέφρασε επίσης τη "στήριξη της Γαλλίας στη Δανία", η οποία κατηγορεί τη Μόσχα ότι υποκίνησε την απόπειρα δολοφονίας ενός Ουκρανού ράπερ στο έδαφός της.
Η Εσθονία επίσης πήρε "την απόφαση να σταματήσει την οδική διέλευση από τα σύνορά της με τη Ρωσία", δήλωσε.
Το Ταλίν αποφάσισε να κλείσει τελείως τα σύνορά του με τη Ρωσία αφότου απέτρεψε την τελευταία στιγμή απόπειρα εμπρησμού σε ένα εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία είχε σχεδιαστεί - σύμφωνα με το Ταλίν - από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.
Την Πέμπτη στη σύνοδο των συμμάχων της Ουκρανίας στο Βερολίνο, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου "μας ενημέρωσε για συνεχείς παραβιάσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον μολδαβικό εναέριο χώρο", πρόσθεσε ο Μακρόν.
Au cours des 24 dernières heures, plusieurs de nos partenaires européens et de nos alliés ont été de nouveau confrontés à des incidents graves qui dénotent une agressivité nouvelle de la part de la Russie. Je tiens d'abord à marquer ma solidarité avec la Pologne, dont l'espace aérien a été violé, hier, par deux missiles et un drone russes qui sont ensuite tombés sur son territoire. Hier à Berlin, la Présidente Maia Sandu nous a également rendu compte des violations incessantes, par des drones russes, du ciel moldave. Je tiens également à apporter le soutien de la France au Danemark, qui vient officiellement d'attribuer à la Russie une tentative d'assassinat, sur son territoire, contre un ressortissant américano-ukrainien. J'en fais de même au Premier ministre Kristen Michal qui vient d'annoncer que l'Estonie avait pris la décision de restreindre le transit routier par sa frontière avec la Russie. En intensifiant sa guerre d'agression contre l'Ukraine et en poursuivant également un agenda agressif sur le territoire européen, la Russie fait un pari irresponsable qui ne peut que l'isoler davantage et renforcer la détermination et l'unité des Européens, et de tous ceux qui veulent travailler à la paix et à la stabilité sur notre continent.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2026
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