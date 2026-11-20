Μακρόν: Η Ρωσία κλιμακώνει την επιθετικότητά της και στην Ευρώπη - Παίζει ένα ανεύθυνο παιχνίδι

Το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να απομονωθεί περισσότερο και να ενισχύσει την ενότητα των Ευρωπαίων, και όλων όσοι θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ηπείρου μας, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος