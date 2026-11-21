Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου «τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο», προκαλώντας συζητήσεις για το 2028





Η συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στις επαφές που είχε πραγματοποιήσει ο Τραμπ μέσα στην εβδομάδα με τους προέδρους της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.







«Ήταν καλύτερος από αυτούς τους δύο», είπε δείχνοντας Βανς και Ρούμπιο







Ο Τραμπ κάλεσε τον Μίλερ στο βήμα για να απευθυνθεί στους δημοσιογράφους και, αφού ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, τον επαίνεσε με τρόπο που προκάλεσε εντύπωση.



«Έχουμε έκτακτα σπουδαία νέα: Ήταν καλύτερος από αυτούς τους δύο τύπους», είπε χαριτολογώντας, δείχνοντας τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι βρίσκονταν δίπλα του.



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Ο Τραμπ υποδέχθηκε με εμφανή ικανοποίηση τα εγκωμιαστικά σχόλια και αμέσως μετά του απηύθυνε την ερώτηση:



«Θέλεις να είσαι υποψήφιος για πρόεδρος;»



Η αναφορά έγινε σε χιουμοριστικό τόνο, ωστόσο αποκτά πολιτικό ενδιαφέρον καθώς διατυπώθηκε παρουσία δύο στελεχών της κυβέρνησης που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την επόμενη προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών.



Μια απροσδόκητη παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της διαδοχής του στον Λευκό Οίκο, όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή (20/11) ρώτησε τον νέο προσωπάρχη του, Στίβεν Μίλερ, αν θα ήθελε να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ . Η ερώτηση διατυπώθηκε μπροστά στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δύο πρόσωπα που θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028.Η συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στις επαφές που είχε πραγματοποιήσει ο Τραμπ μέσα στην εβδομάδα με τους προέδρους της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.Ωστόσο, προς το τέλος της διαδικασίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να στρέψει την προσοχή στον 41χρονο στενό συνεργάτη του, τον οποίο παρουσίασε ως «τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο».«Ήταν καλύτερος από αυτούς τους δύο», είπε δείχνοντας Βανς και ΡούμπιοΟ Τραμπ κάλεσε τον Μίλερ στο βήμα για να απευθυνθεί στους δημοσιογράφους και, αφού ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, τον επαίνεσε με τρόπο που προκάλεσε εντύπωση.«Έχουμε έκτακτα σπουδαία νέα: Ήταν καλύτερος από αυτούς τους δύο τύπους», είπε χαριτολογώντας, δείχνοντας τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι βρίσκονταν δίπλα του.Ο Μίλερ είχε προηγουμένως εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Αμερικανό πρόεδρο, δηλώνοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία».Ο Τραμπ υποδέχθηκε με εμφανή ικανοποίηση τα εγκωμιαστικά σχόλια και αμέσως μετά του απηύθυνε την ερώτηση:«Θέλεις να είσαι υποψήφιος για πρόεδρος;»Η αναφορά έγινε σε χιουμοριστικό τόνο, ωστόσο αποκτά πολιτικό ενδιαφέρον καθώς διατυπώθηκε παρουσία δύο στελεχών της κυβέρνησης που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την επόμενη προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών.

Ποιος είναι ο Στίβεν Μίλερ που αντικατέστησε τη Σούζι Γουάιλς Ο 41χρονος Στίβεν Μίλερ ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς, η οποία είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024.



Η Γουάιλς αποχώρησε από τη θέση της μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τον Μίλερ να αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στις 9 Νοεμβρίου.



Πρόκειται για έναν από τους πλέον πιστούς συνεργάτες του Τραμπ, ο οποίος συνδέεται με τη σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και θεωρείται βασικός αρχιτέκτονας των μέτρων για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ενίσχυση των απελάσεων.



Ο Μίλερ έχει ταυτιστεί με τη ριζοσπαστική αμερικανική Δεξιά και είναι γνωστός για τη συχνά επιθετική ρητορική του σε ζητήματα μετανάστευσης και εσωτερικής ασφάλειας.



Η επιλογή του για την κορυφαία διοικητική θέση του Λευκού Οίκου ενίσχυσε περαιτέρω την επιρροή του στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.



Η αμήχανη στιγμή του Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν Η συνέντευξη Τύπου περιλάμβανε και μια δύσκολη στιγμή για τον Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.



Ο αντιπρόεδρος είχε προηγουμένως ασκήσει κριτική στις πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης, συνδέοντάς την με τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.



Όταν ερωτήθηκε σχετικά, παρουσία του Τραμπ, απέφυγε να επαναλάβει ευθέως τις επιφυλάξεις του για την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.



«Ο πρόεδρος έχει πει πως, αν χρειαζόταν να το ξανακάνει, θα το ξανάκανε. Η άποψή μου είναι πως η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω τον πρόεδρο», απάντησε ο Βανς.



Ο Τραμπ παρακολουθούσε την τοποθέτηση του αντιπροέδρου του με έκφραση που έμοιαζε περιπαικτική, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία στη στιγμή.



Ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής το 2028 Παρά τις συζητήσεις που έχουν αρχίσει στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, ούτε ο Τζέι Ντι Βανς ούτε ο Μάρκο Ρούμπιο έχουν ανακοινώσει δημόσια πρόθεση να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028.



Ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος είναι πλέον 80 ετών και διανύει τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, έχει αποφύγει να υποδείξει κάποιον ως πιθανό διάδοχό του, θεωρώντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για μια τέτοια επιλογή.



Η δημόσια αποθέωση του Μίλερ και η ερώτηση για ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητά του δεν συνιστούν επίσημη πολιτική στήριξη, αναδεικνύουν όμως τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αποκτήσει ο νέος προσωπάρχης στο περιβάλλον του Τραμπ, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επόμενης ημέρας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.