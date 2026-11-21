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Τρεις στρατιωτικοί από το Ελ Σαλβαδόρ σκοτώθηκαν από έκρηξη σε στρατόπεδο
Τρεις στρατιωτικοί από το Ελ Σαλβαδόρ σκοτώθηκαν από έκρηξη σε στρατόπεδο
Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τον χειρισμό εκρηκτικών – Ένας ακόμη στρατιωτικός τραυματίστηκε – Οι πρώτες απώλειες στην αποστολή που διέταξε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε
Τρεις στρατιωτικοί από το Ελ Σαλβαδόρ έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε στρατόπεδο των δυνάμεων της χώρας στην Αϊτή, την ώρα που χειρίζονταν εκρηκτικά. Την είδηση ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι ένοπλες δυνάμεις του Σαλβαδόρ, διευκρινίζοντας ότι ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Οι στρατιωτικοί συμμετείχαν στην αποστολή περίπου 2.000 ανδρών που έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή με εντολή του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες που ανακοινώνονται από την έναρξη της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν μήνα.
Αρχικά, ανακοινώθηκε ότι δύο στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί και δύο είχαν τραυματιστεί. Σε νεότερη ενημέρωση, ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους τρεις.
Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς συνέβη η έκρηξη.
Οι στρατιωτικοί συμμετείχαν στην αποστολή περίπου 2.000 ανδρών που έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή με εντολή του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες που ανακοινώνονται από την έναρξη της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν μήνα.
Πώς σημειώθηκε η έκρηξηΣτην αρχική ενημέρωσή του μέσω της πλατφόρμας X, ο στρατός του Σαλβαδόρ ανέφερε ότι τέσσερα μέλη του στρατιωτικού προσωπικού επλήγησαν από έκρηξη κατά τον χειρισμό εκρηκτικής ύλης σε ένα από τα στρατόπεδα όπου έχουν αναπτυχθεί οι δυνάμεις της χώρας.
Αρχικά, ανακοινώθηκε ότι δύο στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί και δύο είχαν τραυματιστεί. Σε νεότερη ενημέρωση, ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους τρεις.
Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς συνέβη η έκρηξη.
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