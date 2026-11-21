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Νεκρό 7χρονο αγόρι από ρωσική πυραυλική επίθεση στη γενέτειρα του Ζελένσκι, 40 τραυματίες
Νεκρό 7χρονο αγόρι από ρωσική πυραυλική επίθεση στη γενέτειρα του Ζελένσκι, 40 τραυματίες
Πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία του Κριβί Ριχ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται 25 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
Τη ζωή του έχασε ένα 7χρονο αγόρι, ενώ ακόμη 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά, ο ρωσικός πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία της πόλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ο περιφερειάρχης ανήρτησε επίσης φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης, στις οποίες αποτυπώνονται οι καταστροφές που προκλήθηκαν από το πλήγμα.
Το Κριβί Ριχ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, είναι η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά, ο ρωσικός πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία της πόλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ο περιφερειάρχης ανήρτησε επίσης φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης, στις οποίες αποτυπώνονται οι καταστροφές που προκλήθηκαν από το πλήγμα.
Terrificante doppio attacco terroristico russo nella serata di ieri a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, che ha causato la morte di una ragazza di 20 anni e di un bimbo di 7, oltre a 46 feriti, tra i quali almeno 6 bambini.— Marco Setaccioli (@marsetac) November 21, 2026
Ieri sera due missili balistici… pic.twitter.com/B124oeGUE7
🇺🇦Kryvyi Rih was heavily bombarded by the Russians overnight.The city center and critical infrastructure (energy, water, and gas) were targeted.pic.twitter.com/b4EyZGiCBT pic.twitter.com/uDMCnYBbTN— Real News (@DrNeculai) November 21, 2026
Σε σοβαρή κατάσταση 25 τραυματίεςΣύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών αρχών, 25 από τους 40 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν βρίσκονται και αρκετά παιδιά.
Το Κριβί Ριχ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, είναι η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
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