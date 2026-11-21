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Απελάθηκαν από την Κύπρο δύο Ρώσοι διπλωμάτες για κατασκοπεία, στόχευαν κρατικά μυστικά και ευρωπαϊκή τεχνολογία
Απελάθηκαν από την Κύπρο δύο Ρώσοι διπλωμάτες για κατασκοπεία, στόχευαν κρατικά μυστικά και ευρωπαϊκή τεχνολογία
Η ΚΥΠ αποκάλυψε δίκτυο επαφών με Κύπριους πολίτες που είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες – Ενήμερος ο Χριστοδουλίδης
Οι κυπριακές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν δίκτυο που επιχειρούσε να αποκτήσει απόρρητες πληροφορίες για την ασφάλεια της Κύπρου και της ΕΕ, αλλά και πρόσβαση σε τεχνολογία που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις
Δύο Ρώσοι διπλωμάτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο στις αρχές της εβδομάδας, μετά την αποκάλυψη της κατασκοπευτικής τους δραστηριότητας από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου, οι δύο διπλωμάτες φέρονται να ήταν πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη διπλωματική τους ιδιότητα ως κάλυψη για τη δράση τους.
Οι κυπριακές αρχές ασφαλείας είχαν θέσει τους δύο υπό παρακολούθηση, αξιοποιώντας αξιόπιστες πληροφορίες, και κατάφεραν να αποκαλύψουν δίκτυο επαφών με Κύπριους πολίτες που, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
Παράλληλα, φέρονται να επιδίωκαν πρόσβαση σε τεχνολογία, κατά παράβαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία μέσω των ευρωπαϊκών κυρώσεων.
Η επιχείρηση της ΚΥΠ οδήγησε στον εντοπισμό των δραστηριοτήτων του δικτύου και στην απομάκρυνση των δύο διπλωματών από την Κύπρο.
Αξιωματικός των κυπριακών υπηρεσιών ασφαλείας, στον οποίο τέθηκαν υπόψη οι πληροφορίες του ΑΝΤ1, δεν τις διέψευσε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ΚΥΠ παρεμβαίνει για να τερματίσει κατασκοπευτική δραστηριότητα ξένων υπηρεσιών.
Μάλιστα, ανέφερε ότι και άλλοι Ρώσοι διπλωμάτες έχουν υποχρεωθεί στο παρελθόν να εγκαταλείψουν την Κύπρο για ανάλογους λόγους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιχειρήσεις.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η δράση του δικτύου εκτεινόταν και στην περίοδο κατά την οποία η Κύπρος ασκούσε την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των δύο διπλωματών, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους Κύπριους πολίτες με τους οποίους φέρονται να είχαν επαφές. Δεν έχει επίσης ανακοινωθεί εάν προκύπτουν ποινικές έρευνες σε βάρος άλλων προσώπων.
Δύο Ρώσοι διπλωμάτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο στις αρχές της εβδομάδας, μετά την αποκάλυψη της κατασκοπευτικής τους δραστηριότητας από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου, οι δύο διπλωμάτες φέρονται να ήταν πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη διπλωματική τους ιδιότητα ως κάλυψη για τη δράση τους.
Οι κυπριακές αρχές ασφαλείας είχαν θέσει τους δύο υπό παρακολούθηση, αξιοποιώντας αξιόπιστες πληροφορίες, και κατάφεραν να αποκαλύψουν δίκτυο επαφών με Κύπριους πολίτες που, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
Στόχος τα κρατικά μυστικάΚατά τις ίδιες πληροφορίες, η δραστηριότητα των Ρώσων πρακτόρων επικεντρωνόταν στη συλλογή απόρρητων στοιχείων που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, φέρονται να επιδίωκαν πρόσβαση σε τεχνολογία, κατά παράβαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία μέσω των ευρωπαϊκών κυρώσεων.
Η επιχείρηση της ΚΥΠ οδήγησε στον εντοπισμό των δραστηριοτήτων του δικτύου και στην απομάκρυνση των δύο διπλωματών από την Κύπρο.
Ενήμερος ο ΧριστοδουλίδηςΓια την εξέλιξη της επιχείρησης ενημερωνόταν συνεχώς ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.
Αξιωματικός των κυπριακών υπηρεσιών ασφαλείας, στον οποίο τέθηκαν υπόψη οι πληροφορίες του ΑΝΤ1, δεν τις διέψευσε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ΚΥΠ παρεμβαίνει για να τερματίσει κατασκοπευτική δραστηριότητα ξένων υπηρεσιών.
Μάλιστα, ανέφερε ότι και άλλοι Ρώσοι διπλωμάτες έχουν υποχρεωθεί στο παρελθόν να εγκαταλείψουν την Κύπρο για ανάλογους λόγους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιχειρήσεις.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η δράση του δικτύου εκτεινόταν και στην περίοδο κατά την οποία η Κύπρος ασκούσε την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των δύο διπλωματών, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους Κύπριους πολίτες με τους οποίους φέρονται να είχαν επαφές. Δεν έχει επίσης ανακοινωθεί εάν προκύπτουν ποινικές έρευνες σε βάρος άλλων προσώπων.
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