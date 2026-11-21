Εξωδικαστικός μηχανισμός με ρυθμίσεις χρεών από 5.000 ευρώ με έως 240 δόσεις, ποιοι αποκτούν δεύτερη ευκαιρία

Ανοίγει ο δρόμος για όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση, αλλά και για οφειλέτες δήμων και εταιρειών που έκλεισαν – Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ