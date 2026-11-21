Ένοχος στη δεύτερη δίκη του ο 30χρονος για τη φονική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες με τους 12 νεκρούς

Ο πρώην οδηγός της Uber αντιμετωπίζει ποινή έως 40 χρόνια κάθειρξης – Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ήθελε να κάψει συνοικία πλουσίων – Τα στοιχεία από το κινητό του και η ερώτηση που είχε κάνει στο ChatGPT