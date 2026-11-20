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Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο
Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο
Παραμένει έγκλειστος στην κατοικία του με συσκευή εντοπισμού
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, διακομίστηκε σήμερα Παρασκευή σε νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.
Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Κάρλος.
«Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐχ Μπολσονάρο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», έγραψε ο Κάρλος Μπολσονάρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποιώντας πως μετέβαινε στο νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.
Ο 71χρονος Μπολσονάρο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αντιμετωπίζει εδώ και σχεδόν αρκετά προβλήματα υγείας.
Αιτία ήταν η επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία, με τον Μπολσονάρο να έχει υποβληθεί έκτοτε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.
Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.
Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Κάρλος.
«Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐχ Μπολσονάρο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», έγραψε ο Κάρλος Μπολσονάρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποιώντας πως μετέβαινε στο νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.
Ο 71χρονος Μπολσονάρο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αντιμετωπίζει εδώ και σχεδόν αρκετά προβλήματα υγείας.
Αιτία ήταν η επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία, με τον Μπολσονάρο να έχει υποβληθεί έκτοτε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.
Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.
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