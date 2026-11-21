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Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες νότια της Κρήτης
Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες νότια της Κρήτης
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων - Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής
Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, με τις Αρχές να κινητοποιούνται για την περισυλλογή των επιβαινόντων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 57 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σκάφος της Frontex προχώρησε στην περισυλλογή των 51 αλλοδαπών που επέβαιναν στη λέμβο.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.
Την ώρα της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 57 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σκάφος της Frontex προχώρησε στην περισυλλογή των 51 αλλοδαπών που επέβαιναν στη λέμβο.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.
Την ώρα της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
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