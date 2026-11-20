Αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει μια φωτογραφία της Μάγια Αρμάνεβα, μέλους του κόμματος «Η Λετονία Πρώτα», στην οποία η ουκρανική σημαία που βρίσκεται στο βήμα του Κοινοβουλίου έχει αντικατασταθεί από μία δεύτερη λετονική





Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από την ίδια τη βουλευτή και την παρουσιάζει στο βήμα της λετονικής Βουλής, γνωστής ως Σάεϊμα. Ωστόσο, παρατηρητικοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια, η οποία γρήγορα μετατράπηκε σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.







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Οι χρήστες του X αποκάλυψαν την αλλαγή στη φωτογραφία Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από χρήστες της πλατφόρμας X, οι οποίοι συνέκριναν τη φωτογραφία της Αρμάνεβα με την πραγματική εικόνα του βήματος της λετονικής Βουλής.



Από τη σύγκριση προέκυψε ότι η ουκρανική σημαία, η οποία βρίσκεται κανονικά στη μία πλευρά, δεν εμφανιζόταν στη δημοσιευμένη εικόνα.



Στη θέση της υπήρχε μια δεύτερη λετονική σημαία, σαν να είχε τοποθετηθεί εξαρχής στον συγκεκριμένο χώρο.



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Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο έγινε η αντικατάσταση.



«Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κάποιος;» – Οι επικρίσεις εναντίον της Αρμάνε Οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τη βουλευτή ότι προχώρησε σε μια προσβλητική ενέργεια απέναντι στην Ουκρανία.



«Η βουλευτής της Σάεϊμα, Μάγια Αρμάνεβα, είναι θεολόγος στο επάγγελμα. Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος για να αλλάξει την ουκρανική σημαία μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου; Ψευτοπατριώτισσα», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης του X.



Αντιδράσεις και έντονη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει στη Λετονία μια φωτογραφία της βουλευτή Μάγια Αρμάνεβα, μέλους του κόμματος «Η Λετονία Πρώτα», στην οποία η ουκρανική σημαία που βρίσκεται δίπλα στο βήμα του Κοινοβουλίου φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από μία δεύτερη λετονική.Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από την ίδια τη βουλευτή και την παρουσιάζει στο βήμα της λετονικής Βουλής, γνωστής ως Σάεϊμα. Ωστόσο, παρατηρητικοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια, η οποία γρήγορα μετατράπηκε σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.Στην πραγματικότητα, δίπλα στο κοινοβουλευτικό βήμα βρίσκονται δύο σημαίες: η εθνική σημαία της Λετονίας από τη μία πλευρά και η ουκρανική από την άλλη, για να δηλώθεί η στήριξη της χώρας της Βαλτικής προς την Ουκρανία. Στη φωτογραφία που ανάρτησε η Αρμάνεβα, όμως, και στις δύο πλευρές εμφανίζεται η σημαία της Λετονίας, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για το εάν η εικόνα είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία.Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από χρήστες της πλατφόρμας X, οι οποίοι συνέκριναν τη φωτογραφία της Αρμάνεβα με την πραγματική εικόνα του βήματος της λετονικής Βουλής.Από τη σύγκριση προέκυψε ότι η ουκρανική σημαία, η οποία βρίσκεται κανονικά στη μία πλευρά, δεν εμφανιζόταν στη δημοσιευμένη εικόνα.Στη θέση της υπήρχε μια δεύτερη λετονική σημαία, σαν να είχε τοποθετηθεί εξαρχής στον συγκεκριμένο χώρο.Η διαφοροποίηση αυτή προκάλεσε ερωτήματα για τον λόγο που έγινε η αλλαγή, αλλά και για το ποιος πραγματοποίησε την επεξεργασία της φωτογραφίας.Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο έγινε η αντικατάσταση.Οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τη βουλευτή ότι προχώρησε σε μια προσβλητική ενέργεια απέναντι στην Ουκρανία.«Η βουλευτής της Σάεϊμα, Μάγια Αρμάνεβα, είναι θεολόγος στο επάγγελμα. Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος για να αλλάξει την ουκρανική σημαία μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου; Ψευτοπατριώτισσα», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης του X.

Άλλοι σχολιαστές επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την απόφαση ως πολιτική κίνηση που απευθύνεται στο εκλογικό ακροατήριο της βουλευτού.



«Νομίζω ότι το έκανε για να μην εξοργίσει τους ρωσόφωνους υποστηρικτές της. Γι' αυτό και την αφαίρεσε», ανέφερε μία χρήστρια.



Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στη συζήτηση γύρω από τις πολιτικές ισορροπίες στη Λετονία, όπου υπάρχει σημαντικός ρωσόφωνος πληθυσμός.



Τα σχόλια για τεχνητή νοημοσύνη και η αναφορά στη ρωσική σημαία Η εικόνα προκάλεσε επίσης συζητήσεις σχετικά με το εάν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για την αντικατάσταση της ουκρανικής σημαίας.



«Έγινε με AI; Γιατί αυτές δεν είναι οι σωστές αναλογίες της λετονικής σημαίας», αναρωτήθηκε ένας χρήστης, επισημαίνοντας ότι η δεύτερη σημαία δεν έμοιαζε απόλυτα με την αυθεντική.



Άλλος σχολιαστής προχώρησε σε ακόμη πιο αιχμηρή τοποθέτηση, γράφοντας:



«Έπρεπε να βάλει τη ρωσική σημαία. Για να πέσουν οι μάσκες».



Οι επικριτές της Αρμάνεβα θεωρούν ότι η επεξεργασία της φωτογραφίας δεν αποτελεί μια απλή αισθητική παρέμβαση, αλλά ενδέχεται να υποκρύπτει πολιτικό μήνυμα για τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία.



Ωστόσο, πρόκειται για εκτιμήσεις των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όχι για επιβεβαιωμένη πρόθεση της βουλευτού.



«Στη Λετονία πρέπει να υπάρχει μόνο η λετονική σημαία» Η δημοσίευση δεν προκάλεσε μόνο επικρίσεις, καθώς αρκετοί χρήστες υπερασπίστηκαν την επιλογή της Αρμάνεβα.



Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι στο Κοινοβούλιο της χώρας πρέπει να προβάλλονται αποκλειστικά τα εθνικά σύμβολα της Λετονίας και όχι σημαίες άλλων κρατών.



«Εδώ είναι Λετονία. Δεν χρειάζεται να διαφημίζονται όλες οι άλλες σημαίες εδώ. Στη Λετονία πρέπει να υπάρχει η λετονική σημαία», έγραψε ένας σχολιαστής.



Άλλος χρήστης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κίνηση, αναφέροντας:



«Επιτέλους κάποιος με λογική στάση».



Η αντιπαράθεση ανέδειξε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: από τη μία εκείνους που θεωρούν την παρουσία της ουκρανικής σημαίας στο λετονικό Κοινοβούλιο συμβολική έκφραση αλληλεγγύης προς το Κίεβο και από την άλλη όσους υποστηρίζουν ότι οι κρατικοί θεσμοί πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα εθνικά τους σύμβολα.



Καμία δημόσια εξήγηση από τη βουλευτή Παρά τις αντιδράσεις και τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν κάτω από τη δημοσίευσή της, η Μάγια Αρμάνεβα δεν έχει δώσει δημόσια εξηγήσεις για την αλλαγή στη φωτογραφία, σύμφωνα με το λετονικό δημοσίευμα.



Η βουλευτής δεν έχει διευκρινίσει εάν η αντικατάσταση της σημαίας έγινε με δική της πρωτοβουλία, ποιος επεξεργάστηκε την εικόνα ή εάν η ενέργεια είχε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό συμβολισμό.