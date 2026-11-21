Κατερίνα Παπουτσάκη: Ο τότε σύντροφός μου είχε πετάξει αυγά σε δημοσιογράφους και το χρέωσαν σε εμένα, ήταν έξαλλος δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ο τότε σύντροφός μου είχε πετάξει αυγά σε δημοσιογράφους και το χρέωσαν σε εμένα, ήταν έξαλλος δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι
Έχουν γράψει ότι έχω υπάρξει σε σχέση με ανθρώπους που δεν έχω πει ούτε «γεια», πρόσθεσε η ηθοποιός
Ένα περιστατικό από το παρελθόν της θυμήθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, κατά το οποίο ο τότε σύντροφός της είχε πετάξει αυγά σε δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι τους.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, περιέγραψε το σκηνικό και παράλληλα μίλησε για τις σχέσεις που της έχουν χρεώσει χωρίς να ισχύουν, ενώ αναφέρθηκε και στις δύσκολες σκηνές που έχει κληθεί να παίξει.
«Έχουν γράψει ότι έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν έχω πει ούτε γεια. Ονόματα δεν θα πω, ήταν πολλοί. Δεν τους γνώριζα καν», είπε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημαίνοντας πως στο παρελθόν οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ πιο «παραβατικοί» απ' ότι αυτή την εποχή, για να εξηγήσει πώς ο Ορέστης Τζιόβας με τον οποίο διατηρούσε σχέση το 2009 κατέληξε να τους επιτιθέται με αυγά: «Άνοιγα την πόρτα και ήταν 5-6 απέξω. Ο τότε σύντροφός μου τους είχε πετάξει αυγά και χρέωσαν εμένα. Για τη βλακεία του άλλου ανθρώπου την πλήρωσα εγώ. Έγινε έξαλλος γιατί όντως πήγαμε να βγούμε από την πόρτα και ήταν τύπου 5-6 δημοσιογράφοι απέξω με κάμερες και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια γυρισμάτων έχει «χτυπήσει» πολλούς ηθοποιούς: «Έχω βαρέσει κι αν έχω βαρέσει. Και με έχουν βαρέσει φυσικά. Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη τον έχω κατασπάσει στο ξύλο, στην ταινία "Έτερον ήμισυ". Ήμουν μία ζηλιάρα με σισιλιάνικο ταπεραμέντο, πολύ έντονη τύπισσα. Τον βάραγα συνέχεια. Έχω βαρέσει κόσμο. Έχω πυροβολήσει, έχω σκοτώσει, έχω μαχαιρώσει... Έχω σκοτώσει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον Άκη Σακελλαρίου», είπε.
Όπως εξήγησε, οι επιθετικές σκηνές είναι πιο εύκολες από τις ερωτικές: «Γενικά το να σκοτώσεις είναι πιο εύκολο από το να κάνεις ερωτική σκηνή. Το να κάνεις μία σκηνή βίας, όσο περίεργο κι αν είναι, είναι πολύ πιο "εύκολο" από το να κάνεις ερωτική σκηνή. Η ερωτική σκηνή είναι το τοπ της δυσκολίας. Είναι τρελά άβολο για να το βιώνεις αυτό, δεν έχει κάποια ευχαρίστηση πίσω από αυτό».
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, περιέγραψε το σκηνικό και παράλληλα μίλησε για τις σχέσεις που της έχουν χρεώσει χωρίς να ισχύουν, ενώ αναφέρθηκε και στις δύσκολες σκηνές που έχει κληθεί να παίξει.
«Έχουν γράψει ότι έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν έχω πει ούτε γεια. Ονόματα δεν θα πω, ήταν πολλοί. Δεν τους γνώριζα καν», είπε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημαίνοντας πως στο παρελθόν οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ πιο «παραβατικοί» απ' ότι αυτή την εποχή, για να εξηγήσει πώς ο Ορέστης Τζιόβας με τον οποίο διατηρούσε σχέση το 2009 κατέληξε να τους επιτιθέται με αυγά: «Άνοιγα την πόρτα και ήταν 5-6 απέξω. Ο τότε σύντροφός μου τους είχε πετάξει αυγά και χρέωσαν εμένα. Για τη βλακεία του άλλου ανθρώπου την πλήρωσα εγώ. Έγινε έξαλλος γιατί όντως πήγαμε να βγούμε από την πόρτα και ήταν τύπου 5-6 δημοσιογράφοι απέξω με κάμερες και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια γυρισμάτων έχει «χτυπήσει» πολλούς ηθοποιούς: «Έχω βαρέσει κι αν έχω βαρέσει. Και με έχουν βαρέσει φυσικά. Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη τον έχω κατασπάσει στο ξύλο, στην ταινία "Έτερον ήμισυ". Ήμουν μία ζηλιάρα με σισιλιάνικο ταπεραμέντο, πολύ έντονη τύπισσα. Τον βάραγα συνέχεια. Έχω βαρέσει κόσμο. Έχω πυροβολήσει, έχω σκοτώσει, έχω μαχαιρώσει... Έχω σκοτώσει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον Άκη Σακελλαρίου», είπε.
Όπως εξήγησε, οι επιθετικές σκηνές είναι πιο εύκολες από τις ερωτικές: «Γενικά το να σκοτώσεις είναι πιο εύκολο από το να κάνεις ερωτική σκηνή. Το να κάνεις μία σκηνή βίας, όσο περίεργο κι αν είναι, είναι πολύ πιο "εύκολο" από το να κάνεις ερωτική σκηνή. Η ερωτική σκηνή είναι το τοπ της δυσκολίας. Είναι τρελά άβολο για να το βιώνεις αυτό, δεν έχει κάποια ευχαρίστηση πίσω από αυτό».
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