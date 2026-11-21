Κατερίνα Παπουτσάκη: Ο τότε σύντροφός μου είχε πετάξει αυγά σε δημοσιογράφους και το χρέωσαν σε εμένα, ήταν έξαλλος δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι